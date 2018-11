LdC : Une soirée noire de plus, Monaco abandonne l'Europe

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Stade Wanda Metropolitano

Atlético Madrid bat AS Monaco : 2 à 0

Buts : Badiashile (2e csc), Griezmann (24e) pour l'Atlético

En s'inclinant ce mercredi soir à Madrid, l'AS Monaco a dit adieu à l'Europe cette saison. Les joueurs de Thierry Henry n'ont pas fait illusion longtemps.

Le club de la Principauté aura tenu à peine plus d'une minute face au vainqueur de la dernière Europa League. En effet, l'infortuné Badiashile, sur une frappe de Koke, trompaint malencontreusement le pauvre Benaglio (1-0,2e) ce qui sonnait déjà le glas des espoirs monégasques. L'ASM subissait beaucoup et encaissait logiquement un deuxième but signé cette fois Griezmann (2-0, 24e).

La suite était plus calme, du moins jusqu'à la 83e. Sur une frappe détournée du bras dans sa surface, Savic prenait un deuxième jaune et était expulsé, l'arbitre accordant un penalty à Monaco. Mais Falcao, pourtant doué dans cet exercice, ratait le cadre devant ses anciens supporters. La sale soirée monégasque s'achevait là, tout comme son parcours européen.