Disasi file à Chelsea, Monaco empoche 45 ME ‍!

Le mercato estival bat son plein et l'AS Monaco n'est plus très loin de faire une nouvelle vente XXL. Chelsea, comme souvent, fait partie du deal.

L'AS Monaco se fait plutôt discret pour le moment sur le marché des transferts. Le club de la Principauté a pourtant des chantiers importants à régler. Avant de faire des recrutements onéreux, Monaco a besoin de vendre. Et cela tombe bien car les Monégasques vont faire une superbe opération dans les prochaines heures.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea have reached an agreement in principle with AS Monaco to sign defender Axel Disasi. #CFC set to pay #ASMonaco ~€45m for 25yo France int’l. Right centre-back option. Fofana out for considerable period due to knee injury @TheAthleticFC https://t.co/hiCbrWoiNo