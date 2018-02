ASM : Jardim abdique, le PSG a tué la Ligue 1 avec Neymar et Mbappé

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG, OL, OM.

Champion de France en titre, l'AS Monaco va devoir se battre cette saison, à commencer par ce soir contre l'OL, afin d'avoir un ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Car si la concurrence avec l'OM et Lyon est sauvage, Leonardo Jardim estime que le club de la Principauté n'est plus réellement un adversaire à la dimension du Paris Saint-Germain. Pour l'entraîneur monégasque, les signatures de Neymar Jr et Kylian Mbappé au PSG ont tué dès l'été dernier le suspense en Ligue 1.

« Si on trouve mieux que le trio Mbappé-Cavani-Neymar en Europe ? C’est l’une des meilleures attaques, bien sûr. Il suffit de regarder l’argent dépensé pour faire venir ces trois joueurs ! Les Parisiens sont intelligents. Cette année, ils n’ont voulu prendre aucun risque en réalisant cet investissement pour gagner la Ligue des champions. En L1, ils n’ont plus aucun adversaire. Il y a d’autres bonnes équipes, mais pas du niveau de Paris. Avec Neymar et Kylian, le PSG a franchi un cap », constate, un brin désabusé, le technicien portugais de l’AS Monaco, qui admet tout de même avoir pris un petit coup au moral l’été dernier lors du mercato lorsque ses dirigeants ont laissé filer quelques-uns des héros du titre de champion de France.