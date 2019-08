ASM : Petrov et son ami Mendes ont un plan en béton pour Falcao

Dans : Monaco, Mercato.

Suite à une dernière saison ratée, l’AS Monaco va effectuer un mercato estival ambitieux en vue de l’exercice 2019-2020.

Sous les ordres de Leonardo Jardim, le club de la Principauté aura un seul et unique objectif : finir sur le podium de la Ligue 1 pour retrouver la Ligue des Champions. Pour arriver à ses fins, tout en gardant un équilibre général, Oleg Petrov a du pain sur la planche. Cet été, le vice-président russe a réussi à dégraisser son effectif avec 19 départs, dont dix en prêt, mais l’ASM doit encore réduire son effectif de dix unités pour atteindre les 55 joueurs. Un travail colossal, sachant que Monaco disposait de 74 contrats pros la saison passée. Mais cette fonte du groupe ne passera pas par le départ de Radamel Falcao.

« Des clubs, pas uniquement Galatasaray, et d'autres marchés sont intéressés par Falcao, notre capitaine et un de nos meilleurs joueurs. Il est important qu'il reste, sauf si on reçoit une offre exceptionnelle. Il faudrait alors le remplacer par un joueur de son calibre. S'il reste, tout le monde pourra s'y retrouver, vu qu’il sera libre en juin 2020. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. D'autre part, son agent Jorge Mendes travaille souvent avec Monaco. Et depuis longtemps. Nous avons tous intérêt à une bonne coopération. La non-signature d'André Silva ? Ce transfert ne s'est pas réalisé en raison de désaccords financiers entre les clubs. Pas pour une blessure. À l'heure actuelle, il n'y a plus de négociation. Nous explorons d'autres pistes », a lancé, sur l’AFP, Petrov, qui souhaite même recruter un deuxième attaquant pour aider l’international colombien dans le 4-4-2 de Jardim.