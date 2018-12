ASM : Lucien Favre voit déjà Monaco relégué en Ligue 2

Dans : Monaco, Ligue 1.

Battue à domicile par le Borussia Dortmund (0-2) mardi en Ligue des Champions, l’AS Monaco termine la phase de groupes avec un petit point au compteur.

Un chiffre presque humiliant pour le club de la Principauté, qui a totalement raté sa campagne européenne. Il faut dire que les Monégasques, victimes d’une hécatombe depuis le début de la saison, n’avaient pas les armes pour atteindre le tour suivant. Cela n’avait pas échappé à l’entraîneur Thierry Henry qui a fait du maintien en Ligue 1 sa priorité. Une tâche qui s’annonce particulièrement complexe si l’on en croit son dernier adversaire Lucien Favre.

« Monaco a de bons jeunes, c'est une bonne équipe dans l'ensemble mais ils manquent de maturité, c'est clair, a estimé le coach de Dortmund. Ça va prendre du temps de reconstruire une équipe à Monaco. Je pense qu'ils ont plusieurs jeunes qui vont éclater. Mais ça ne va pas prendre six mois, ou huit mois. Il faudra beaucoup de temps. On voit qu'ils ne sont pas habitués à vivre le bas du classement. Les joueurs expérimentés, il y a un manque de confiance. Et c'est un gros travail qui les attend. » A écouter l’ancien coach de Nice, l’actuel 19e de L1 a vraiment de quoi s’inquiéter…