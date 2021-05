L1 : Jovetic quitte Monaco libre

Dans : Monaco.

En fin de contrat avec l'AS Monaco, Stevan Jovetic ne sera pas prolongé et quitte donc libre le club de la Principauté.

Qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, l’AS Monaco ne retiendra pas Stevan Jovetic, l’attaquant international monténégrin qui avait rejoint le club de la Principauté lors du mercato 2017 en provenance de l’Inter Milan. Ce lundi, au lendemain du dernier match de la saison de Ligue 1 2020-2021 le directeur sportif de Monaco a confirmé qu’aucune prolongation n’avait été proposée à Jovetic. « On a dit au revoir à Stevan lors de la réunion avec le staff, on l'a remercié pour ce qu'il nous a apporté, on lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière », a expliqué, en conférence de presse, Paul Mitchell au sujet d'un attaquant dont le passage en Principauté a été largement perturbé par les blessures.