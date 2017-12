ASM : Jovetic pourrait reprendre l'hélico au mercato

Dans : Monaco, Mercato.

Considéré comme la recrue offensive phare de l’AS Monaco et le complément parfait de Radamel Falcao, Stevan Jovetic n’a pas su répondre aux attentes au sein du club de la Principauté. Entre les pépins physiques et une confiance très modérée en ses capacités de la part de Leonardo Jardim, le Monténégrin vient de terminer une première partie de saison décevante. Avec seulement deux buts en six matchs de Ligue 1, l’ancien joueur de la Fiorentina, de l’Inter Milan ou encore du FC Séville pourrait d’ores et déjà refaire ses valises. Tout proche de signer à l’OM l’été dernier, au point d’avoir été au cœur de la fameuse histoire de l’hélicoptère, Jovetic aimerait à nouveau changer de club affirme Marca.

Son désir serait de revenir à Séville, où il s’était bien senti la saison passée, mais le club andalou n’avait pas pu rivaliser financièrement avec ses concurrents. Une piste qui sera à suivre, alors que la formation espagnole se prépare à changer d’entraineur pour nommer Vincenzo Montella. Et le coach italien a eu un certain Stevan Jovetic sous ses ordres lors de son passage à la Fiorentina il y a cinq ans de cela. A l’époque, le Monténégrin était clairement l’un des grands espoirs du football européen... A 28 ans, il pourrait bien faire le forcing pour voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et il n’est pas certain que l’AS Monaco s’y oppose.