ASM : Incroyable, Monaco a 74 joueurs sous contrat !

Dans : Monaco, Ligue 1.

On pensait que ce genre de record était réservé aux clubs anglais, mais du côté de l'AS Monaco on semble avoir décidé d'imiter Chelsea et Manchester City, pour ne citer que ces deux équipes, en matière d'effectif. En effet, à quelques heures d'un PSG-Monaco important pour Paris, qui peut gagner le titre de champion de France, mais également pour la formation de la Principauté, qui est loin d'être maintenue, Le Parisien a fait les comptes. Et il s'avère que l'AS Monaco dispose, et de loin, du plus nombre de footballeurs sous contrat puisqu'ils sont...74 à être liés avec la formation dirigée par Leonardo Jardim.

Un total assez invraisemblable mais dont le quotidien francilien précise les contours : « C’est un chiffre étonnant. Monaco possède au total 74 joueurs sous contrat ! Tous ne jouent pas en équipe première bien sûr. Beaucoup évoluent avec la réserve ou chez les jeunes. Le club monégasque a en effet l’habitude de faire signer un contrat professionnel à quelques pensionnaires du centre de formation. Par ailleurs, l’ASM, propriétaire également du Cercle de Bruges depuis mai 2017, envoie certains de ses éléments en prêts en Belgique. Il y a en dix actuellement. » Disposant du troisième budget de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco va tout de même devoir trouver les bons réglages entre ses performances sportives et son désir de faire du business à chaque mercato.