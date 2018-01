ASM : Fabinho parle d'un match déclic contre l'OM

Dans : Monaco, Ligue 1, OM.

Fabinho, milieu de Monaco, après le nul contre l'OM (2-2) : « C'est un bon résultat, équilibré. Les deux équipes ont cherché la victoire. C'est dur de jouer ici, ils ont mis plus de pression, et c'est normal, car ils étaient chez eux. On voulait gagner et passer deuxième, mais c'est déjà bien de ne pas perdre. Maintenant, on se concentre sur la demi-finale de Coupe de la Ligue contre Montpellier mercredi. On avait besoin d'un match comme celui-là pour retrouver la confiance. C'est important. On revient petit à petit. Du mal à digérer mon faux départ au PSG ? Non, je ne pense plus à ça. J'essaye juste de revenir à mon meilleur niveau. Ce soir, j'ai marqué un but. Mais je dois être encore plus important pour l'équipe en deuxième partie de saison », a-t-il lancé sur Canal+.