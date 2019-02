Officiel : Oleg Petrov nouveau DG de l’AS Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1.

Proche de Dmitry Rybolovlev, Oleg Petrov est le nouvel homme fort de l’AS Monaco. Le conseil d’administration a nommé l’homme d’affaires russe qui parle cinq langues au poste de directeur général du club de la Principauté.

« Je remercie les membres du Conseil d’administration et le Président Dmitry Rybolovlev pour la confiance qu’ils me témoignent. C’est un honneur d’occuper ces fonctions dans un club historique avec de longues traditions et doté de l’un des plus beaux palmarès du football français. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux collaborateurs. Ensemble, nous allons travailler dur pour contribuer à remettre le club sur les rails du succès connu ces dernières années tout en poursuivant son développement. Nous avons un grand travail à faire, mais l'équipe a un énorme potentiel. Je suis optimiste pour l’avenir », a fait savoir le Russe de 55 ans.