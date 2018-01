ASM : Attaque anglaise sur un attaquant à 20 ME au mercato

Dans : Monaco, Mercato.

L’AS Monaco a prévenu, elle avancera doucement ses pions cet hiver et cherchera surtout à prêter des joueurs au temps de jeu réduit.

Deux départs ont déjà été enregistrés, mais ce n’est probablement pas fini. Une situation qui a éveillé l’intérêt de Southampton en ce mois de janvier. Les Saints, qui ont perdu gros en cédant Virgil Van Dijk, cherchent non seulement à se renforcer derrière, mais sont aussi en quête d’un nouveau souffle en attaque. C’est pourquoi ils ciblent désormais Guido Carrillo. L’ancien grand espoir du football argentin ne parvient pas à réellement décoller avec Monaco, depuis son arrivée en 2015.

Souvent remplaçant, il n’a pas pu profiter du départ de Kylian Mbappé pour se faire sa place, ce qui ne l’empêche pas de posséder une belle valeur marchande. Selon le Daily Mail, Southampton pourrait prochainement effectuer une première proposition, même s’il faudrait un montant de 20 ME pour que Monaco réfléchisse sérieusement à laisser filer l’attaquant né dans la province de Buenos Aires. Carrillo avait été recruté pour 8,8 ME en provenance d’Argentine, et son départ ne perturberait pas trop la ligne d’attaque de Leonardo Jardim, surtout en cas de belle vente.