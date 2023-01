Zidane à l'OM, le peuple l'exige !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Libre de tout engagement, Zinedine Zidane a décidé de retrouver un club l'été prochain. Le Real Madrid, la Juventus ou le PSG sont sur les rangs, mais il n'y aurait rien de plus de beau pour lui que de triompher un jour avec l'OM.

Et s’il suffisait à Zinedine Zidane de traverser la rue pour retrouver du travail ? La perspective de voir la légende du football français prendre les commandes de l’équipe de Marseille, dans sa ville, fait fantasmer tout un peuple. Un rêve bien légitime tant l’aura de « Zizou » est sans égal dans la cité provençale, alors qu’il n’en a pourtant jamais porté le maillot. Son nom est ainsi murmuré du côté de l’OM, surtout si le club venait à être vendu prochainement. Mais à l’image de cette possible arrivée, le fameux rachat du club par des intérêts saoudiens n’est pour le moment que hypothétique. Impossible pour Zidane de venir sur le banc du Vélodrome sans que la formation provençale ne bénéficie de moyens financiers capables de lui permettre de lutter pour le titre en Ligue 1, ou pour une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions.

Si Zidane réussit à l'OM...

Pour le moment, ce n’est pas le cas, mais rien n’empêche de rêver. C’est le cas de Didier Roustan. Le journaliste de La Chaine L’Equipe a été interrogé sur la possibilité de voir Zidane entrainer l’OM. Et il ne cache pas son désir de voir cette prophétie se réaliser un jour. « Moi j’aimerais le voir à l’OM. Pas tout de suite parce que Tudor fait du très bon travail et il est hors de question de s’en séparer. Un jour, je veux le voir à l’OM. Tapie a raté Zidane à l’OM comme joueur. Est-ce qu’il aurait réussi dans ce contexte, on ne le saura jamais et il a très bien fait d’aller à Cannes etc.. Chaque fois, on parle de son amour pour Marseille. Qu’il aille à l’OM, c’est super séduisant. Ce serait déjà magnifique de l’avoir chez nous. Mais Zidane à l’OM comme entraineur, ça serait magnifique. Et s’il réussissait ça, alors… », a laissé entendre le chroniqueur, pour qui les supporters seraient capables de faire passer Zidane dans la catégorie des « demi-Dieux » si jamais il venait à remettre le club phocéen au sommet.

Actuellement libre de tout contrat 18 mois après son départ du Real Madrid pour des désaccords avec Florentino Pérez, Zinedine Zidane doit digérer l’un des rares échecs de sa carrière d’entraineur. Il n’a pas été choisi pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, pour la simple et bonne raison que « DD » a été prolongé en raison de ses excellents résultats avec les Bleus. Cette déception digérée, son rêve d’entrainer la formation tricolore devra désormais attendre plusieurs années. Il a plusieurs possibilités pour suivre sa carrière d’entraineur désormais. Revenir au Real Madrid fait partie de ses priorités selon The Athletic, qui a lâché l’information en ce sens ce jeudi. Mais prendre les rênes de la Juventus, un club qu’il apprécie particulièrement, est aussi une possibilité. Tout comme celle d'un jour, diriger la formation provençale si les planètes sont alignées, laisse entendre son entourage. Enfin, le forcing du PSG est bien présent, mais ne semble pas avoir beaucoup d’effets sur un Zinedine Zidane décidé en tout cas à mettre fin à sa période sabbatique.