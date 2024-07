Atal à l'OM, le Conseil représentatif des institutions juives de France dit non ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Youcef Atal est en passe de se terminer à Marseille puisque plusieurs sources confirment que l'ancien niçois ne viendra à l'OM. Sa condamnation a un effet direct sur sa carrière en France.

Désormais libre de tout contrat, Youcef Atal pensait pouvoir faire son retour en Ligue 1 cet été, un accord de principe ayant même été évoqué entre l'international algérien et l'Olympique de Marseille. Même si le club phocéen a démenti tout cela vendredi après-midi, il ne fait aucun doute que la polémique engendrée par la condamnation à de la prison avec sursis de l'ancien joueur de Nice pour « provocation à la haine raciale » a été un énorme frein. Après le maire de Marseille en personne qui a demandé à Pablo Longoria d'oublier l'idée de faire signer l'arrière droit de 28 ans, c'est le représentant marseillais du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France qui a alerté les dirigeants de l'OM sur l'impact négatif qu'aurait le recrutement de Youcef Atal. Un courrier qui a évidemment eu du poids dans la décision des dirigeants phocéens.

🚨Dossier Youcef Atal 🇩🇿 !!!



👉 Une Secrétaire d’état chargé de la ville a vu en l’arrivée du joueur, un danger capable de donner des arguments au RN !!!



👉 L’OM a reçu pas mal de lettres ces dernières heures, notamment des ligues contre l’antisemitisme mais aussi du « célèbre… pic.twitter.com/yApgOm6aZ7 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) July 5, 2024

La Provence a relayé ce courrier transmis par Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille, à l'Olympique de Marseille. « Nous avons appris avec inquiétude que l'Olympique de Marseille envisa­geait de recruter le joueur Youcef Atal, récemment condamné pour incitation à la haine antisémite. L 'OM a tou­jours été un symbole de diversité, de to­lérance et d'unité dans notre région. Le club incarne des valeurs humanistes qui rassemblent au-delà des différences, et il est un exemple pour de nombreux jeunes qui voient en ses joueurs des modèles à suivre ( ... ) C'est pourquoi, il est crucial que l'OM continue à incarner ces principes de respect et de dignité. Nous vous deman­dons donc de bien vouloir reconsidérer cette décision de recrutement afin de préserver les valeurs d’humanisme et de tolérance qui font la fierté de notre club et de notre ville », écrit la représentante du Crif.