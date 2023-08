Wilson Isidor à un pas de l’OM, son prix fuite

Dans : OM.

En quête d’un joueur offensif sur le couloir gauche, l’OM a manifesté son intérêt pour Wilson Isidor, l’attaquant français du Lokomotiv Moscou.

Après avoir recruté Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille souhaite s’attacher les services d’un quatrième attaquant lors de ce mercato estival. Alors que les transferts de Ruslan Malinovskyi et de Cengiz Ünder sont dans les tuyaux, Marcelino aimerait recruter un joueur rapide capable d’évoluer sur le couloir gauche. Plusieurs pistes ont été creusées par Javier Ribalta et Pablo Longoria. L’état-major de l’OM a semble-t-il tranché en choisissant Wilson Isidor, qui sort d’une belle saison à 10 buts et 5 passes décisives en Russie sous les couleurs du Lokomotiv Moscou.

L’attaquant français de 23 ans, ailier gauche de formation, est également capable d’évoluer en tant que deuxième attaquant. C’est le profil idoine pour Marcelino, adepte du 4-4-2 ou 4-2-3-1 et qui pourrait donc utiliser l’ancien Monégasque à gauche ou en soutien d’un pur avant-centre (Aubameyang ou Vitinha). Révélée mardi, cette piste se confirme ce mercredi dans les colonnes du journal L’Equipe avec quelques informations supplémentaires sur les conditions d’un potentiel transfert de Wilson Isidor de la Russie vers l’OM.

Wilson Isidor disponible pour 6 ME, l'OM est en pole

Pablo Longoria ne souhaite pas un prêt mais bien un transfert sec et définitif pour le joueur du Lokomotiv et le club moscovite ne serait pas plus gourmand que ça en réclamant seulement 6 millions d’euros. Un prix extrêmement faible qui se justifie difficilement puisque le natif de Rennes est sous contrat jusqu’en juin 2026, qu’il est titulaire au Lokomotiv et qu’il affiche de bonnes statistiques.

Une aubaine pour l’OM, qui souhaite en profiter d’autant plus que Wilson Isidor ne sera pas un gros salaire à l’échelle du vestiaire marseillais. Cette piste a tout du bon plan, mais Marseille, qui est en pole dans ce dossier malgré l’intérêt d’autres clubs de Ligue 1, doit vendre au moins un joueur offensif avant d’accélérer. Le plus proche d’un départ est clairement Ruslan Malinovskyi, convoité par le Besiktas et le Torino et qui n’a pas été inscrit sur la liste auprès de l’UEFA pour disputer les barrages de la Ligue des Champions. Au contraire de Cengiz Ünder, dont le transfert au Fenerbahçe est en stand-by et qui a fait le voyage à Athènes pour disputer ce mercredi le match Panathinaïkos-OM.