William Saliba à l’OM, 2 conditions dévoilées

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle à l’OM, William Saliba a fêté vendredi soir sa première sélection avec l’Equipe de France.

C’est dans son stade de l’Orange Vélodrome que William Saliba a disputé vendredi soir contre la Côte d’Ivoire ses premières minutes avec l’Equipe de France. Ovationné à chacun de ses ballons touchés, le défenseur central de l’Olympique de Marseille vit un rêve éveillé. L’objectif de William Saliba est maintenant de poursuivre sur sa lancée afin de disputer la Coupe du monde au Qatar en 2022 avec les Bleus. Mais pour cela, Saliba devra faire le bon choix au sujet de son avenir l’été prochain alors qu’il n’est que prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM. Au cours de ces dernières interviews, William Saliba n’a pas caché qu’il verrait d’un bon œil de poursuivre sa progression à Marseille. Ce dossier est prioritaire pour Pablo Longoria mais il sera difficile pour le président phocéen de conserver le très cher défenseur d’Arsenal.

L'OM doit vendre un gros joueur et se qualifier en C1

Et pour cause, les prestations XXL de William Saliba ont attiré la convoitise de plusieurs clubs. Mais l’OM sera l’option prioritaire du joueur en cas de départ d’Arsenal et selon Le Phocéen, un transfert sec de Saliba à Marseille n’est pas encore à exclure. L’OM devra en revanche cocher deux conditions indispensables pour caresser l’espoir de recruter le joueur formé à Saint-Etienne. « Si dans l'idéal, Longoria tenterait d'obtenir un second prêt, il est bien probable qu'il faille, cette fois, passer par la case du transfert sec. Acheté 30 millions par le club anglais, on imagine mal une ristourne pour le défenseur. Aussi, si Longoria tient à mener ce dossier jusqu'au bout, on ne répétera jamais assez l'importance pour l'OM de glaner une participation à la Ligue des Champions ainsi que de bien vendre cet été (Caleta-Car par exemple) » estime Le Phocéen, pour qui une qualification en C1 et une vente d’un joueur à forte valeur marchande sont deux éléments indispensables afin que l’OM puisse définitivement recruter William Saliba. Reste maintenant à voir si cela sera suffisant pour acheter un joueur estimé à au moins 30 millions d’euros…