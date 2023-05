Wilfried Zaha à l'OM, c'est presque fait

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bien décidé à frapper un grand coup en attaque en cas de qualification pour la Ligue des Champions, Pablo Longoria a bien dans l’idée de faire venir la star de Crystal Palace, Wilfried Zaha, en fin de contrat en juin.

La saison n’est pas encore terminée, mais Pablo Longoria a déjà les yeux rivés vers le prochain mercato de l’Olympique de Marseille. L’hiver dernier, le président marseillais avait été actif en recrutant Vitinha, Malinovskyi et Ounahi. Trois bonnes recrues qui n’ont pas encore explosé à Marseille pour différentes raisons mais qui seront très attendues la saison prochaine. En cas de qualification pour la Ligue des Champions, ce qui est fortement probable au vu de l’écart entre Monaco (4e) et l’OM (2e), l’état-major marseillais a par ailleurs l'intention de frapper un grand coup avec plusieurs renforts de très haut niveau.

Au milieu de terrain, le joueur de Chelsea, Denis Zakaria est ciblé afin de compenser le potentiel départ de Mattéo Guendouzi. Dans le secteur offensif, Marseille aimerait pêcher un gros poisson de la Premier League. A en croire les informations de Foot Mercato, Wilfried Zaha est bel et bien la cible n°1 de l’Olympique de Marseille pour épauler un certain Alexis Sanchez, qui ne demande que des stars pour être convaincu de rester une saison de plus. La rumeur de l’intérêt de l’OM à l’égard de l’international ivoirien se confirme au fil des semaines puisque le média spécialisé affirme que durant le mois d’avril, le contact s’est intensifié entre les dirigeants de Marseille et l’entourage de Wilfried Zaha.

Wilfried Zaha est très intéressé par le projet de l'OM

Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta sont prêts à de gros efforts financiers afin de boucler la venue de l’attaquant de 30 ans, auteur de 86 buts en Premier League depuis 2010. Arsenal est toujours attentif à la situation du joueur, sans en faire pour autant une priorité à ce jour, ce qui joue pour l’OM. Al Saad au Qatar est également intéressé, mais de son côté, Wilfried Zaha donne sa préférence à Marseille et se dit « très intéressé » par la perspective de disputer la Ligue des Champions au Vélodrome. Autant dire qu’en cas de qualification pour la C1, c’est un énorme coup pour zéro euro que pourrait signer Pablo Longoria.