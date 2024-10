Wesley Fofana et l'OM, Benatia n'avait aucune chance

Dans : OM.

Actif sur le mercato estival, l’Olympique de Marseille a bouclé quelques jolis coups. Mehdi Benatia a d’ailleurs tenté Wesley Fofana, mais le défenseur central français a préféré poursuivre l’aventure à Chelsea cette saison.

L’Olympique de Marseille était en feu sur le marché des transferts cet été. Le club phocéen a bouclé les arrivées de Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg ou encore Adrien Rabiot parmi les signatures les plus prestigieuses. Mehdi Benatia, conseiller de Pablo Longoria depuis plusieurs mois, a également tenté sa chance sur un dossier plus complexe. Comme l’avait confirmé Wesley Fofana lui-même, il a reçu un appel du dirigeant marocain qui a tenté de le convaincre de rallier la Canebière cet été dans le cadre d’un prêt. L’ancien joueur de Leicester et de l’ASSE avait confié que cela l’avait fait réfléchir mais qu’il était concentré sur le fait de retrouver du rythme à Chelsea, club avec qui le Français, qui a retrouvé les Bleus ce mois-ci, est encore sous contrat jusqu’en 2029.

Fofana n’a pas donné suite à l’intérêt de l’OM

Le défenseur central de 23 ans sort d’une saison 2023/2024 blanche après avoir été victime d’une grave blessure à un genou. L’Equipe confirme ces dernières heures que Benatia a bien fait le forcing pour que le natif de Marseille rejoigne le club dont Fofana se considère comme fervent supporter, mais l’appel du pied de Benatia est finalement resté sans lendemain. Pas de réponse concrète, et donc pas de possibilité de boucler son arrivée. Depuis le début de l’exercice en cours, Wesley Fofana s’affirme comme un titulaire indiscutable en Premier League dans le système d’Enzo Maresca, qui souhaite malgré tout être prudent avec lui (Fofana a disputé toutes les rencontres de championnat de son club qui pointe à la quatrième place du classement). Cependant, le principal intéressé n’a jamais fermé la porte à une arrivée à Marseille un jour, mais il paraît difficile d’envisager que cela se produise dans un futur proche. Au grand dam de Benatia et des supporters de l’OM qui rêvent d’un taulier en défense centrale dans le cas où Leonardo Balerdi s’en irait.