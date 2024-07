Wellenreuther est un plan B, l'OM a une piste secrète ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Toujours à la recherche d’un gardien, l’OM a ciblé Timon Wellenreuther, le gardien allemand de 28 ans qui évolue au Feyenoord. Une piste surprenante et inattendue qui pourrait en cacher une autre.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille prospecte à travers l’Europe pour trouver son nouveau gardien. La priorité du club phocéen a longtemps été Alvaro Valles, d’autant plus qu’un accord avait rapidement été trouvé avec Las Palmas pour le transfert du gardien espagnol de 26 ans. Mais ce dernier a rejeté l’offre de l’OM, privilégiant celle de son club formateur, le Bétis Séville. Les noms de Brice Samba ou encore d’Illan Meslier ont également été évoqués, mais les deux gardiens français sont très chers, un peu trop aux yeux des dirigeants marseillais.

L'OM a trouvé son gardien de but aux Pays-Bas https://t.co/uBuHpxZhdL — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2024

C’est ainsi que mercredi soir, Fabrizio Romano et Relevo ont dévoilé que l’OM était intéressé par Timon Wellenreuther, le gardien allemand de 28 ans du Feyenoord Rotterdam. Une piste surprenante qui laisse perplexe du côté des fans de l’Olympique de Marseille qui, pour la plupart, ne connaissent pas le natif de Karlsruhe. Le compte insider La Tribune OM est également surpris par cette information, qui pourrait ressembler à un énorme coup de bluff de la part de l’état-major marseillais pour avancer plus facilement sur une autre piste.

Un autre gardien ciblé par l'OM en secret ?

« Je comprends les réactions plus que mitigées autour de Wellenreuther mais par exemple Valles il y avait autant d’incertitude. Mais en soi Feyenoord c'est au-dessus de Las Palmas et sur la dernière saison il a joué la moitié des matchs. Maintenant une fois qu'on a dit ça et renseignements pris depuis quelques heures, il y a bien une négo ouverte avec Feyenoord mais l'OM continue de viser d'autres gardiens ! On m'a clairement fait comprendre que cette piste paraît un peu étonnante et voir même au rabais » a publié le compte insider, qui serait surpris de voir l’OM aller au bout dans le dossier Wellenreuther. La piste du gardien allemand ressemble plutôt à un plan B. La question est maintenant de savoir qui est la priorité de l’Olympique de Marseille, alors que les supporters olympiens ont réclamé à l’unisson un certain Guillaume Restes à leurs dirigeants après la prestation remarquée du Toulousain aux JO mercredi soir.