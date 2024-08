Wahi terrorise l'OM, un buteur doit signer en urgence

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Accroché par Reims, l'OM peut se mordre les doigts devant la maladresse d'Elye Wahi qui a laissé les Champenois dans le match. Les critiques fusent, et Pablo Longoria est interpellé avant la fin du mercato.

Après une démonstration à Brest en ouverture, l’OM se devait de confirmer à domicile pour suivre le rythme du PSG et montrer qu’il avait de grandes ambitions pour cette saison. En raison d’un énorme passage à vide en début de seconde période, les Marseillais ont du se contenter d’un match nul 2-2, malgré un match grandement maitrisé. Mais outre ces manquements inquiétants après le repos, c’est surtout le manque d’efficacité d’Elye Wahi qui a été pointé du doigt. L’attaquant arrivé de Lens a eu trois très grosses occasions, et n’en a converti aucune, cédant sa place peu après l’heure de jeu à un Jonathan Rowe très percutant. Wahi a subi les sifflets du Vélodrome, même s’il n’est pas le premier à vivre cela, et ça n’a pas empêché Igor Tudor ou Pierre-Emerick Aubameyang de faire l’unanimité par la suite.

De Zerbi défend Wahi

Roberto De Zerbi l’a d’ailleurs immédiatement défendu en conférence de presse, histoire de lui apporter un soutien très franc. « Je suis désolé pour lui qu'il n'ait pas marqué. C'est une personne très sensible. Wahi est heureux de jouer ici, plus que tous les autres joueurs. Il est clair que je le défendrai comme si c'était mon fils. Il a commis des erreurs, mais c’est quelqu’un qui a vraiment voulu venir à l’OM. Il doit s’améliorer c’est sûr. Mais l’OM est un grand club, il y a beaucoup d’attentes. Je sais qu’il doit faire mieux », a livré l’entraîneur italien, bien conscient que ce type de prestation a empêché son équipe de se mettre à l’abri, notamment dans une première période largement dominée.

A moins d’une semaine de la fin du mercato, ce manque d’efficacité pose question puisque Wahi est, depuis la blessure de Faris Moumbagna, le seul avant-centre de métier de l’effectif. Des joueurs peuvent rendre service à ce poste mais le manque de concurrence inquiète les supporters de l’OM, pour qui Pablo Longoria doit faire un dernier effort pour éviter d’avoir une équipe qui repose entière sur la réussite du joueur révélé à Montpellier. « Là, ça devient urgent de trouver un 9 », « on ne va pas faire toute la saison avec Wahi, sinon on ne marquera jamais », « Pablo, trouve nous un dernier jouer devant, c’est urgent », « l’OM a besoin d’un grand buteur, et ce n’est pas Wahi », ont assené sur les différents réseaux sociaux des supporters marseillais à l’issue du match face à Reims. L’ordre est passé, et le club provençal cherchait encore la semaine dernière un « 9 » sans réellement avancer.

Pour Elye Wahi, le couperet est en tout cas tombé après ce premier match au Vélodrome, à l’image de cette note impitoyable de La Provence, qui lui a collé un 2 sur 10 avec ce commentaire : « La performance de l’attaquant a été frappée du sceau d’une incroyable maladresse ».