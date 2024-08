Wahi à l'OM, accord total et ça fait capoter un deal

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va annoncer dans les prochaines heures l'arrivée d'Elye Wahi en provenance du RC Lens. Une arrivée majeure pour Roberto De Zerbi et le collectif phocéen.

A Marseille, les grands travaux ne sont pas encore terminés. Roberto De Zerbi veut des renforts en attaque et souhaite que sa direction mette les moyens pour lui donner les meilleurs éléments possibles. L'OM a de l'argent disponible et ne va pas hésiter à l'investir en cette fin de mercato estival. D'ailleurs, les Phocéens vont faire une superbe opération dans les heures à venir avec la signature d'Elye Wahi. L'Olympique de Marseille vient, selon l'ensemble de la presse française, de se mettre d'accord avec le RC Lens pour un transfert de l'attaquant contre un montant de 25 millions d'euros + 5 de bonus et 15% à la revente. A Marseille, Wahi signera un contrat de 5 ans.

Wahi à l'OM, Nketiah ne viendra pas

Mais voilà, l'investissement qui sera fait sur Wahi n'est pas anodin, surtout que Lens voulait du cash dès maintenant. D'après les informations de Fabrice Hawkins, l’arrivée du Français de Lens à Marseille signera la fin de la piste Eddie Nketiah. Pourtant, l'Anglais était une cible majeure du board phocéen. Mais Arsenal aura été trop dur en négociations, ce qui a finalement poussé l'Olympique de Marseille à aller voir ailleurs et à renoncer pour le Londonien.

Quid également de Youssoufa Moukoko, qui intéresse toujours les Phocéens et qui est apparemment très chaud à l'idée de faire partie du nouveau projet De Zerbi. A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, l'effectif de l'Italien commence à prendre forme. Et l'OM sera assurément l'une des formations à suivre. A noter que, toujours d'après Fabrice Hawkins, l’OM est encore à la recherche d'un ailier et d'un milieu de terrain avant la fin du mercato.