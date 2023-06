Vitinha finisseur hors pair, il le promet à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé en janvier dernier, Vitinha n'a pas encore convaincu à l'OM. Des statistiques décevantes et une influence limitée sur le jeu, l'ancien de Braga ne vaut pas encore les 32 millions d'euros de son transfert. Mais, analyse t-on vraiment bien le profil du Portugais ?

Transfert le plus cher de l'histoire de l'OM, Vitinha est encore très loin d'avoir marqué l'histoire de la Ligue 1 et du club sur le terrain. En près d'une demi-saison marseillaise, il n'a inscrit que deux buts en 14 matchs de championnat. Un bilan comptable faible et clairement peu en adéquation avec le prix mis par l'OM au mercato (32 millions d'euros). Surtout, le joueur portugais interroge les observateurs concernant son niveau. Ecarté rapidement par Igor Tudor, il a mis du temps à obtenir du temps de jeu. Il n'en a pas fait bon usage, se révélant souvent en difficulté balle au pied.

Renard plutôt qu'artiste, le vrai Vitinha attend son heure

Les critiques ne manquent pas pour Vitinha chez les supporters et les journalistes. L'OM a t-il recruté un joueur de football digne de ce nom ? Les intervenants du talk show l'OM au Café du Phocéen ont tenté d'expliquer l'échec actuel du joueur portugais à l'OM. Si la plupart ont estimé qu'il n'était pas à la hauteur mentalement vis-à-vis de la Ligue 1 et de ses coéquipiers d'attaque, Romain Haering a été plus mesuré. Il a estimé qu'on analysait mal Vitinha et que son profil était bien spécifique.

Remercier pour le soutien des fans

Allez l’OM 🔵 pic.twitter.com/bQPt1cBNsZ — Vitinha 9⃣ (@9Vitinha) May 28, 2023

« Si vous attendez des qualités de vitesse ou des qualités techniques, vous n'en aurez jamais. En revanche, si vous attendez un buteur, on peut être agréablement surpris. Il a un comportement de pur numéro neuf qui se procure énormément d'occasions. Sans le comparer en terme de niveau bien sûr, mais il me fait penser à Milan Baros, Nuno Gomes ou Ruud Van Nistelrooy dans le profil », a t-il osé lâcher surtout avec le nombre de buts inscrits par le Portugais en quatre mois sur la Canebière. Si c'est le cas, Vitinha va devoir montrer ce profil très vite sous peine de souffrir face à la ferveur d'un public marseillais souvent dur et exigeant.