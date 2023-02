Vitinha et Ounahi, le terrible aveu sur le mercato de l’OM

Dans : OM.

Cet hiver, l’OM a été le club français le plus actif avec les signatures de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha.

Au total, l’Olympique de Marseille a déboursé plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts au mois de janvier afin de renforcer l’effectif à la disposition d’Igor Tudor. De lourds investissements de la part de Pablo Longoria, qui ont été possibles grâce au soutien financier de Frank McCourt mais également grâce aux ventes de Gerson à Flamengo pour près de 20 millions d’euros et de Bamba Dieng au FC Lorient pour une dizaine de millions d’euros. Un mois après la fin du mercato hivernal, il est temps de tirer un premier bilan des recrues. Parmi les trois signatures du mois de janvier, un joueur s’est imposé comme un titulaire dans le onze de départ d’Igor Tudor en la personne de Ruslan Malinovskyi, buteur face au PSG en Coupe de France ou encore face à Nice en Ligue 1.

Ounahi est arrivé en manque total de rythme

En revanche, le bilan est bien plus contrasté pour Azzedine Ounahi et pour Vitinha. En ce qui concerne, l’international marocain, recruté en provenance d’Angers pour moins de 10 millions d’euros, c’est le niveau physique du joueur qui pose question. Titulaire face à Toulouse dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1, celui qui fut l’un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde 2022 semblait jouer dans un tempo totalement différent de celui de ses coéquipiers. Et pour cause, le Quotidien du Sport affirme qu’Azzedine Ounahi a signé à l’Olympique de Marseille à court de forme, lui qui n’avait quasiment pas joué au mois de janvier après une Coupe du monde éreintante. L’explication se trouve probablement au niveau physique pour Ounahi, dont les débuts avec l’OM sont laborieux même si tout avait commencé comme dans un conte de fée pour le Marocain avec un but dès sa première entrée en jeu sur la pelouse de Nantes.

Vitinha, un temps d'adaptation indispensable

En ce qui concerne Vitinha, impossible en revanche de dire que le problème est physique puisque l’ex-buteur de Braga était un titulaire indiscutable du club portugais, avant son transfert à l’Olympique de Marseille pour 32 millions d’euros. Il est plutôt question d’un temps d’adaptation nécessaire pour l’attaquant portugais, qui a quitté son cocon à 22 ans et qui a besoin d’un peu de temps pour s’intégrer à l’OM. Le Quotidien du Sport affirme qu’initialement, Vitinha a été recruté pour permettre à Igor Tudor de faire jouer Alexis Sanchez un cran plus bas, ce que le Chilien réclame. Or pour le moment, les deux hommes n’ont pas disputé la moindre minute ensemble sur le terrain. Titulaire contre Nice, trois jours après son arrivée, Vitinha avait été remplacé à la mi-temps et depuis, il a dû se contenter de miettes face au PSG et Clermont. Pour l’heure, les recrues hivernales de l’OM n’apportent donc pas ce qui était espéré au moment de leur recrutement. Mais des explications tiennent la route pour justifier leur faible rendement et du côté de Marseille, on assure que le temps démontrera que les choix de Pablo Longoria étaient les bons. Comme souvent en matière de mercato.