Vitinha et l'OM, le transfert s'écroule d'un seul coup

Par Eric Bethsy

Convoité par l’Olympique de Marseille, l’attaquant de Braga Vitinha risque de ne jamais venir à l'OM. Le Portugais est finalement trop cher pour le club phocéen.

Le recrutement de l’Olympique de Marseille n’est pas terminé. Avant la fin du mercato mardi soir, le club phocéen espère combler le vide laissé par le néo-Lorientais Bamba Dieng. On sait maintenant que Pablo Longoria avait fait de Vitinha sa priorité. Le président marseillais aurait déjà transmis une offre de 20 millions d’euros pour l’attaquant de Braga, dont les dirigeants attendaient 30 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. En attendant la suite des discussions, beaucoup de supporters s'étaient renseignés sur le profil du Portugais qui, selon le journaliste Alex Ribeiro, aurait dû ravir le Vélodrome.

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation, a décrit le spécialiste du média Trivela, contacté par Football Club de Marseille. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit, pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. »

Cependant, tout cela est désormais à conjuguer au passé, puisque FootMercato annonce ce lundi que Vitinha ne viendra pas à l'Olympique de Marseille. En effet, le club de Braga n'a aucunement l'intention de baisser son prix, et si Pablo Longoria veut le joueur il devra payer 30 millions d'euros. Le média spécialisé précise que l'OM n'a aucune intention de monter son offre, et a déjà décidé de travailler sur d'autres profils à un prix inférieur. Dommage pour les supporters de Marseille qui vont devoir s'enflammer sur d'autres joueurs.