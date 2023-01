Vincent Aboubakar proposé en urgence à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a officialisé lundi la première recrue de son mercato hivernal avec la signature de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame.

Il s’agit incontestablement d’un renfort de poids pour Igor Tudor dans la mesure où l’international ukrainien de l’Atalanta était la priorité de Pablo Longoria depuis plusieurs mois. En négociations depuis l’été dernier, l'Olympique de Marseille et le club de Bergame ont trouvé un accord pour le transfert de Ruslan Malinovskyi à un prix plutôt avantageux pour Marseille, qui ne déboursera que 10 millions d’euros cet hiver alors qu’il y a six mois, l’Atalanta exigeait 20 à 25 millions d’euros pour son meneur de jeu. Après cette négociation réussie, Pablo Longoria souhaite enchainer avec un deuxième renfort au mercato d’hiver. Mais pour l’heure, on ignore si le président de l’OM souhaite recruter un second meneur de jeu ou s’il veut cette fois s’offrir un pur avant-centre. Dans le cas où l’actuel troisième de Ligue 1 chercherait un attaquant, Nabil Djellit est prêt à donner un coup de main.

Aboubakar, le buteur idéal pour l'OM ?

Et pour cause, sur son compte Twitter, le consultant d’Europe 1 et de La Chaîne L’Equipe a lancé une idée pour le mercato hivernal de l’OM avec Vincent Aboubakar, sur le départ à Al-Nassr, l’actuel club de Cristiano Ronaldo. « Luis Suarez de Wish, Luis Henrique, Longoria a trop patiné au poste de 9… La solution est évidente : Vincent Aboubakar, le meilleur attaquant africain au Mondial. L’homme qui a dompté le Brésil » a posté le journaliste, pour qui l’ancien attaquant du FC Porto serait une recrue idéale au mois de janvier pour l’Olympique de Marseille. Son profil, similaire à celui de Bamba Dieng, pourrait en effet être complémentaire de ceux d’Alexis Sanchez ou encore de Ruslan Malinovskyi, de Dimitri Payet et de Cengiz Ünder. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria est dans l’optique de recruter un trentenaire à gros salaire ou plutôt un jeune à fort potentiel. Après s’être attaché les services de Malinovskyi (29 ans), il y a de grandes chances que le président de l’OM cherche à recruter un élément plus jeune et potentiellement revendable.