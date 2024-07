Veretout quitte l'OM, le Qatar signe un énorme chèque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Salaire imposant de l’effectif marseillais, Jordan Veretout est sur le point de quitter l’OM lors de ce mercato estival. Un accord financier a été trouvé entre Pablo Longoria et le club d’Al-Duhail au Qatar.

Sur le podium des meilleurs joueurs de l’Olympique de Marseille la saison dernière en compagnie de Pierre-Emerick Aubameyang et de Leonardo Balerdi, Jordan Veretout a de fortes chances de quitter la Provence cet été. Salaire imposant de l’effectif marseillais avec des émoluments approchant les 500.000 euros par mois, l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma est à un pas d’Al-Duhail, le club entraîné par Christophe Galtier au Qatar. A en croire les informations rapportées par le site FC Marseille, un accord a été trouvé trouvé entre les deux clubs et Mehdi Benatia n’y est pas étranger.

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 - Comme indiqué par le FC Marseille 🗞️, un accord a été trouvé entre les dirigeants de l'#OM et les dirigeants de Al-Duhail SC 🇶🇦 pour Jordan Veretout 🇫🇷. Selon nos informations, le transfert devrait se situer autour des 12M€ pour l’international… pic.twitter.com/FU2ZP25qUa — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) July 2, 2024

Le conseiller de Pablo Longoria a évolué pendant deux ans à Al-Duhail à la fin de sa carrière et les excellentes relations entretenues avec la direction du club qatari ont permis de rapidement se mettre d’accord sur les modalités du transfert. De son côté, le compte insider ODM By Treize013 révèle le montant du deal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Olympique de Marseille ne s’en tire pas trop mal pour le transfert d’un joueur de 31 ans à qui il ne restait plus qu’une année de contrat puisque Al-Duhail devrait tout de même payer 12 millions d’euros à l’OM pour le transfert de l’international français.

Jordan Veretout file vers le Qatar pour 12 ME

Cette somme va quasiment rembourser Marseille par rapport au montant payé il y a deux ans pour faire venir Jordan Veretout en provenance de l’AS Roma. En l’espace de deux saisons, celui qui a également porté les couleurs du FC Nantes ou encore de la Fiorentina a alterné le bon et le moins bon sur la Canebière mais globalement, il se sera imposé comme un joueur fiable et régulier, que ce soit pour Igor Tudor la première saison et ensuite pour Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, qui se sont succédés sur le banc olympien en 2023-2024. Roberto De Zerbi ne pourra donc pas compter sur Jordan Veretout, d’ores et déjà en passe d’être remplacé numériquement puisque la semaine passée, l’OM a annoncé un accord de principe avec Watford pour le transfert d’Ismaël Koné.