OM ‍: Gattuso bloque le mercato et fait paniquer Marseille

L'OM aura fort à faire lors de cette seconde partie de saison. Gennaro Gattuso devra notamment gérer les absences liées à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.

Gennaro Gattuso le sait, ce mois de janvier est celui de tous les dangers. Alors que l'OM ne connait déjà pas la saison souhaitée, les Phocéens vont en plus de ça devoir gérer des absences assez lourdes à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces dernières heures, Gattuso a rappelé qu'il voulait bien des recrues afin de faire gagner de la qualité à son groupe. Cependant, il veut des départs si des joueurs étaient amenés à arriver car l'Italien ne veut pas avoir à gérer les egos et statuts au sein du vestiaire. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue pour Kevin Diaz.

Gattuso, une stratégie qui laisse perplexe

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Et il pense la stratégie de l'ancien Milanais plutôt risquée. « C'est toujours difficile. Je peux le comprendre au niveau de la gestion des egos. Mais on est sur un moment charnière de la saison. Il ne faut pas se rater. L'OM peut être en difficulté quand tout le monde est présent alors s'il manque les internationaux africains... Faut prier pour qu'il n'y ait pas de blessures ou de suspensions... surtout que l'OM n'a pas un centre avec énormément de qualité avec des jeunes qui percent ou qui dépannent », a notamment indiqué Kevin Diaz, bien curieux de savoir comment ce marché des transferts hivernal sera géré par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Pour le moment, aucun joueur n'a signé. Gattuso peut néanmoins compter sur le retour de Luis Henrique. Ce dimanche à Thionville en Coupe de France, l'OM reprendra sa saison et pas le droit à l'erreur pour les troupes de Gennaro Gattuso.