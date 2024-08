Veretout à l'OL, accord imminent avec l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Malgré la fermeture du mercato vendredi soir, l'OL et l'OM continuent à discuter d'un possible transfert de Jordan Veretout. Le joueur a donné son feu vert.

Et si le meilleur allié de l'OM dans cet été 2024 était l'Olympique Lyonnais ? Vendredi soir, alors que des contacts avaient été évoqués entre les deux clubs au sujet de Jordan Veretout, rien ne s'était passé et le milieu de terrain de 31 était donc resté à l'Olympique de Marseille. Une situation qui avait valu à Veretout de violentes critiques, puisque ce dernier était accusé, à tort, d'avoir fait capoter la venue d'Ismaël Bennacer à l'OM. Mais, 24 heures plus tard, un rebondissement semble possible puisque RMC révèle que les deux clubs négocient toujours, l'idée étant que Jordan Veretout rejoigne l'équipe de Pierre Sage sous forme de joker. Notre confrère précise que mis au placard par Roberto De Zerbi, le joueur formé au FC Nantes ne s'oppose pas à un départ de l'Olympique de Marseille et encore moins à signer à l'Olympique Lyonnais.

Veretout avec l'OL contre l'OM le 22 septembre ?

Pour l'instant, les deux clubs discutent toujours, mais l'OL se fait insistant afin d'obtenir un transfert rapide du joueur phocéen, Pierre Sage n'ayant jamais masqué son souhait de renforcer son équipe au milieu de terrain. Pour rappel, Lyon et Marseille s'affronteront le 22 septembre prochain pour le compte de la 5ᵉ journée de Ligue 1. D'ici là, Jordan Veretout pourrait donc avoir changé de camp, c'est ce qui semble le plus probable selon différentes sources proches des deux clubs rivaux. De l'appétit financier de Pablo Longoria dépend probablement la réussite de ce transfert de dernière minute.