OM ‍: Bennacer ne vient pas, un joueur agressé

Par Claude Dautel

Ismaël Bennacer a été annoncé comme très proche de l'Olympique de Marseille, mais finalement, il est resté à l'AC Milan. Jordan Veretout paie brutalement sur les réseaux sociaux le prix de cet échec.

Pendant quelques heures, la rumeur de la signature possible d'Ismaël Bennacer a enflammé X vendredi après-midi, et cela même si Roberto De Zerbi a refusé de parler du milieu de terrain algérien en rappelant que ce dernier était sous contrat avec Milan. On connaît la fin de l'histoire, à savoir qu'Ismaël Bennacer n'a pas rejoint l'OM, essentiellement parce que Pablo Longoria ne proposait qu'un prêt au club italien. Mais sur les réseaux sociaux, quelques comptes insiders ont tout de suite pointé du doigt Jordan Veretout, qui aurait fait échouer l'opération en décidant de ne pas quitter l'Olympique de Marseille lors de ce mercato. Et forcément, le joueur français et sa famille ont pris un déluge d'insultes et de menaces, le plus souvent de comptes anonymes.

Les réseaux sociaux s'en prennent à Veretout

Veretout J’espère que jamais tu vas remettre un pied au vélodrome ! Et que Dezerbi te laisse pourrir, après nous tu iras dans un vieux club tout réné avec un salaire éclater et tu regretteras d’avoir fait ce choix , plus aucun club vas vouloir ce mouiller #teamOM #MercatOM pic.twitter.com/7N49fJHopi — Derchoc (@Derchoc_) August 30, 2024

Annoncé proche de Rennes ou bien encore de l'Olympique Lyonnais dans les ultimes instants du marché des transferts, Jordan Veretout a encore un an de contrat avec l'OM et certains supporters estiment qu'en refusant de partir, le milieu de terrain français a plombé la venue de Bennacer. Et cela même si le club breton a juste refusé le prix réclamé par Pablo Longoria pour son joueur, à savoir 8 millions d'euros. Et à partir de 23 heures, date fatidique pour un transfert, X s'est déchaîné contre Jordan Veretout, mais également sa compagne. Au point que finalement, certains fans phocéens et extérieurs ont décidé de ramener tout le monde à la raison pour tenter de calmer la meute.

« C'est là que tu vois que le club est malin dans sa com' et que les influenceurs ont un pouvoir important. C'est donc la faute aux lofteurs ptdrrrr Le 30/31 tu décide donc de faire Bennacer ?! Ahahaaja Et au fait qui a signé de gros contrats à Veretout Mbemba en bombant le torse ? », fait remarque le compte Parlons Foot. Un autre supporter de l'OM préfère, lui, manier l'ironie : « Veretout le salaud veut continuer à gagner 500k€ par mois en vivant dans une superbe région, dans une magnifique villa avec vue du la mer, avec sa famille heureuse, alors qu’il aurait pu signer au Qatar… non vraiment c’est incompréhensible ». A voir désormais quel accueil le Vélodrome va réserver au milieu de terrain.