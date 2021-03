Vente OM : Vézirian l'arnaqueur, le ton monte à Marseille

Dans : OM.

Le dossier de la vente de l'Olympique de Marseille fait toujours le buzz, même si rien ne s'est passé malgré de fausses révélations. Pour Mathieu Grégoire, certains arnaquent les supporters avec des vidéos bidons.

« L’OM vendu ! Qu’en pensent les Saoudiens ? », cette vidéo de Thibaud Vérzirian a été vu 234.000 fois depuis sa mise en ligne le 5 février. Il est vrai que celui qui participe à l’Equipe d’Estelle avait vendu du rêve aux fans de l’Olympique de Marseille en affirmant sans détour que l’affaire était bouclée et que Frank McCourt finalisait les derniers détails de la vente du club phocéen. « Tout s'est accéléré énormément ces derniers jours. Au point de se finaliser ! 48h de réunions, jeudi et vendredi, pour obtenir les derniers accords de ce deal colossal avec KHC, Kingdom Holding Company, dirigé par Al Walid Bin Talal. Pour un tel deal, forcément, il reste encore quelques détails à régler, mais l'officialisation ne tardera plus. Un communiqué est même en cours de rédaction », affirmait Thibaud Vézirian. Deux mois plus tard, l’Olympique de Marseille n’est pas vendu et Frank McCourt a dit été répété qu’il ne voulait pas céder le club.

Invité de FootballclubdeMarseille, Mathieu Grégoire, journaliste de l’Equipe à Marseille, n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur ces histoires incessantes d’une vente imminente de l’OM. « Pour moi, ceux qui sont vraiment méprisants avec les supporters marseillais sont les faux insiders qui leur font croire des choses. Je me suis déjà exprimé à ce sujet, je ne veux pas revenir dessus. Ils pigeonnent, ils arnaquent les supporters. Il y en a certains, c’est de la flûte de paon (...) Cela devient une niche, ils s'auto-alimentent. Quand on voit un député qui a fait sa pub là-dessus alors qu'il est proche de la Macronie et donc d'Eyraud (....) Je vois des gens avec des chaînes YouTube qui prennent des followers, mais leurs infos ne se vérifient pas. Tant mieux pour eux. A un moment, on est confirmés par des faits non ? Le moindre supporter peut avoir une info mercato de premier plan. Mais quand t'annonce chaque mois que ça va se faire dans la semaine....on devrait merci et au-revoir C’est du foutage de gueule. Le communiqué est déjà chaud et déjà prêt… On parle de quoi là ? Ils ne reconnaissent jamais que c'est faux ce qu'ils disent et dans 5 ans ou 10 ans ils diront, je vous l'avais dit », constate Mathieu Grégoire, qui s’agace de voir certains se jouer de la crédulité de certains supporters qui croient au miracle. Et si cela ne suffisait, l'animateur du talk show de lancer un « Thibaud, si tu nous écoutes…. ».