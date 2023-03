Vente OM : Une très mauvaise nouvelle pour les supporters

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que la piste saoudienne semble peu à peu disparaître, après deux ans en haut de l'affiche, la vente de l'Olympique de Marseille a pris un tournant lorsque la possibilité du rachat du club par le très puissant patron de CGA-CGM a été évoquée. Sponsor maillot de l'OM à partir de la saison prochaine, la société serait un candidat sérieux au rachat.

C’est un sujet qui passionne l’énorme communauté des supporters marseillais, et il ne se passe pas une semaine sans que le dossier de la possible vente de l’OM par Frank McCourt revienne dans l’actualité phocéenne. Alors qu’il y a deux semaines, un tribunal a soldé le compte de la rumeur du rachat par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal, et que l’on va célébrer les deux ans de la vente presque officielle de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite, il y a un nom qui suscite désormais bien des rumeurs. Il s’agit évidemment de Rodolphe Saadé, le milliardaire franco-libanais, PDG du groupe CMA CGM, leader mondial du transport et de la logistique dont le siège social est à Marseille. Classé cinquième dans la liste des plus grandes fortunes de France, l’homme d’affaires a déjà racheté La Provence après le décès de Bernard Tapie, et il sera à partir de la saison prochaine le sponsor maillot de l’OM à travers sa société. De là à le voir racheter l’Olympique de Marseille, il n’y a qu’un pas que pas mal de monde a franchi.

La vente de l'OM à un milliardaire marseillais, le rêve du Vélodrome

L’Olympique de Marseille a le plaisir d’annoncer que le Groupe @cmacgm sera partenaire principal et présent sur le maillot de toutes les équipes du club à partir de la saison 2023-2024. 🤝 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 10, 2022

Voir Frank McCourt vendre l’OM à un milliardaire local ressemble à un rêve pour les habitués du Vélodrome, même si l’actuel propriétaire du club phocéen ne lésine pas à la dépense au mercato. Cependant, la piste qui fait de Rodolphe Saadé le prochain propriétaire de l’Olympique de Marseille n’est pas réellement d’actualité à en croire Jérémy Bacchi, sénateur communiste des Bouches-du-Rhône et évidemment fan de l’OM. Se confiant à FootballClubdeMarseille.fr sur ce thème de la vente par McCourt à Saadé, l’élu a reconnu qu’il n’y croyait pas vraiment. « Est-ce que ça ira jusqu’au rachat du club ? Je n’en suis pas totalement persuadé parce qu’acheter un club comme l’OM c’est à double tranchant, soit on est adoré, soit on est détesté. Dans la période il a plutôt démontré qu’il souhaitait apparaître comme étant mécène, un personnage important de l’économie de notre pays, mais surtout de notre territoire et un acteur qui semble jouer les premiers rôles tout en essayant d’être utile au territoire. Le rachat de l’OM c’est risqué, si vous performez vous êtes adulés, mais si vous ne performez pas, tout ce qu’il aura essayé de construire au cours des derniers mois, dernières années, peut très rapidement sentir la poudre. Je ne suis pas sûr qu’il ait envie de voir 10. 000 Marseillais devant la tour CMA CGM après une défaite au Stade Vélodrome », a confié le sénateur marseillais, conscient que dans la cité phocéenne et nulle part ailleurs, on peut vite passer de la joie la plus intense à la colère la plus fracassante.