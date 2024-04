Vente OM ‍: Un Saoudien officialise, c'était trop dingue

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier de la vente supposée de l'Olympique de Marseille engendre des situations assez étonnantes. C'est encore le cas avec un célèbre journaliste saoudien.

Depuis trois ans, et l'annonce du fameux communiqué en cours de relecture pour officialiser la vente de l'OM a des Saoudiens, on a vu de nombreuses histoires sortir sur les raisons du retard, les détails de la cession, les personnes impliquées, mais ce week-end on a franchi un nouveau palier. Car c'est Ali Al-Yousef, journaliste saoudien pour Saudi Brodcasting Authority, qui a relayé à ses milliers de followers une information assez surprenante concernant l'avenir de l'Olympique de Marseille. Ali Al-Yousef a souvent parlé de l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le club de Frank McCourt et il est notamment suivi par des supporters de l'OM qui lisent ses messages avec délectation. Sauf que là, le journaliste saoudien est tombé dans un panneau énorme.



Ce compte est donc une source des infos venteOm ?

Ah ok....😂😂



Halala on rigole bien ici parfois 😂🤡🤡 pic.twitter.com/7NoHW2NIej — _foceenne 🍀🏝⚪Ⓜ (@_foceane) April 7, 2024

En fait, à l'occasion du 1er avril, plusieurs médias français ont évoqué la vente de l'OM en faisant des farces. Et Sportune avait notamment fait un long article sur le rachat de l'Olympique de Marseille par... Kylian Mbappé, Zinedine Zidane et Franck Ribéry étant censés être entraîneur et entraîneur-adjoint. Poussant le bouchon de la farce très loin, nos confrères expliquaient que ce projet était nommé « OM Champions Project Rêvons Plus Grand », deux slogans chers à l'OM et au PSG. Une semaine plus tard, Ali Al-Yousef a poussé cela à ses lecteurs avec le plus grand sérieux, n'étant visiblement informé des traditions françaises. Un message sur X qui a évidemment fait mourir de rire ceux qui pensent que toute cette histoire est une vaste blague et qu'il n'y a rien du tout derrière ces rumeurs.

Conscient d'être tombé dans le panneau, Ali Al-Yousef a tenté de s'en sortir : « Malheur à eux ! Je les ai crus (…) De toute façon, cela confirme l’importance du club et du public marseillais partout ». Pas de quoi convaincre les habitudés des réseaux sociaux. « Ce compte est donc une source des infos venteOm ? Ah ok....😂😂 Halala on rigole bien ici parfois », s'est amusé une supportrice de l'OM après cette histoire assez rocambolesque.