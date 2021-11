Vente OM : Un indice saoudien met les supporters en alerte !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après le rachat de Newcastle, l’Arabie Saoudite pourrait se pencher sur les cas de l’Inter Milan ou de l’Olympique de Marseille.

Les rumeurs fusent ces derniers jours au sujet des intentions du PIF, le fonds d’investissement d’Arabie Saoudite. Il se murmure que les nouveaux propriétaires de Newcastle aimeraient créer une galaxie footballistique comparable à celle de Manchester City, qui compte une dizaine de clubs à travers l’Europe. L’Inter Milan ou encore l’OM seraient ainsi dans le viseur de l’Arabie Saoudite, même si les confirmations sérieuses peinent à arriver. Quoi qu’il en soit, le moindre indice est bon pour s’enflammer du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, y compris lorsque ceux si paraissent bien futiles. C’est notamment le cas avec la dernière information publiée par l’insider @Treize013.

Les U19 de l’#OM participeront dès demain à un tournoi à Salou en Espagne. Cette compétition internationale a été organisée par une Bourse saoudienne. #TeamOM 🔵⚪️ — Treize013 (@treize013) November 2, 2021

Le compte Twitter spécialisé dans l’actualité du centre de formation de l’OM a publié que les U19 du club phocéen allaient participer dès ce mercredi à un tournois à Salou en Espagne. Une compétition infernale organisée par « une Bourse saoudienne », ce qui n’a pas manqué d’interpeller les plus grands complotistes du #VenteOM. Si certains ont tourné cette information en dérision, d’autres y voient réellement un indice au sujet d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille au fonds d’investissement saoudien. « J’aimerais bien savoir les autres équipe imaginons il y a Newcastle et l'Inter… », « Curieux de savoir quelles autres équipes y participent », « Mais non il n’y a rien qui se passe à L'OM » ou encore « C’est réel il se passe quelque chose au bout d’un moment faut ouvrir les yeux » ont publié les supporters de l’Olympique de Marseille, dont certains restent convaincus qu’une vente du club est dans les tuyaux malgré les dizaines de démentis de Frank McCourt au cours des derniers mois.