Vente OM : Thibaud Vézirian jure avoir des documents !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis l'interview de Frank McCourt sur France 24, les annonces de Thibaud Vézirian sur la vente de l'OM passent de plus en plus mal. Ce dernier affirme pourtant avoir des preuves.

Débuté avec le duo Ajroudi-Boudjellal, il y a plus d’un an, le feuilleton de la supposée vente de l’Olympique de Marseille a connu bien des épisodes, le plus marquant remontant à février 2021, lorsque Thibaud Vézirian avait annoncé la cession alors imminente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Suite à cette vidéo fracassante, tout s’était emballé avec l’apparition du hashtag #VenteOM sur les réseaux sociaux et la naissance de nombreux « spécialistes ». Mais les semaines sont passées, les démenties sont tombés par dizaines, Frank McCourt ayant même pris la peine plusieurs fois de dire qu’il n’était pas vendeur du club phocéen. Peu à peu les doutes sont devenus énormes, y compris chez ceux qui défendaient becs et ongles la théorie de Thibaud Vézirian. Cependant, la vente de Newcastle à l’Arabie Saoudite, puis les propos de la patronne des Magpies qui a expliqué que si les investisseurs saoudiens avaient pensé à un club de Ligue 1 c’était Bordeaux, et enfin l’interview de McCourt dimanche sur France 24 n’ont visiblement pas impacté la confiance de l’ancien animateur de la chaîne L’Equipe.

Franck #McCourt, propriétaire de l’#OM @FRANCE24: “Je l’ai dit maintes fois, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille! C‘est de la pure désinformation! Je l’ai dit 10, 12 fois: le club n’est pas à vendre! Le club n’est pas à vendre!" https://t.co/nOlLIyeRuK — Marc Perelman (@mperelman) November 14, 2021

Dans une émission sur Twitch, répondant à des internautes, Thibaud Vézirian a été interrogé sur d’éventuels mensonges de ses sources sur la vente de l’Olympique de Marseille. « J’ai des preuves, des virements, des contrats, mes sources ne m’ont pas menti. Et j’ai des confirmations toutes les semaines de très très haut niveau, des hauts fonctionnaires, des avocats, tout ce vous voulez. Donc, je n’ai pas de souci avec cela, et je n’ai pas de date limite encore, et on verra plus tard. Mais dormez tranquille… », a lancé celui qui croit toujours à cette cession de l’OM par Frank McCourt et qui ne se démonte pas malgré des attaques de plus en plus violentes à son encontre.

Tu as des preuves 🤣🤣 sérieusement. Un an bientôt et il se passe rien, donne des preuves bordel ou arrêt buffet. Laisse nous tranquille 🙏 #VenteOM pic.twitter.com/wxd9tlZCSQ — yaya13 (@yaya13120) November 16, 2021

Car désormais, Thibaud Vezirian n’échappe plus aux attaques sur les réseaux sociaux, certains se sentant manipulés par ce dernier et cela devient très violent. « Tu as des preuves sérieusement. Un an bientôt et il se passe rien, donne des preuves bordel ou arrête. Laisse nous tranquille », « Il a tellement de preuves qu’il est au chomdu depuis cet été et que personne ne semble en vouloir dans aucun media il existe uniquement a travers ses mytho sur la #venteom imaginaire. Un youtubeur raté », « C'est pour ça qu'il a préparé son recyclage bien en amont avec la vente OM afin de bien lancer ça chaîne avec une bonne fan base. Parce que si nous on le savait qu'il serait au chom, lui qui sait tout sur la vente OM encore plus. Voilà voilà », les amabilités se multiplient après cette sortie spectaculaire.