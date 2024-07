Vente OM ‍: Semaine décisive pour l'Arabie Saoudite ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique de Marseille se réorganise après le recrutement de Roberto de Zerbi, la semaine devrait être décisive concernant l'acquisition de l'OM par les investisseurs venus d'Arabie Saoudite.

Pablo Longoria continue à travailler sur la nouvelle organisation de l'Olympique de Marseille et notamment en réalisant un mercato qui conviendra au nouvel entraîneur italien, le dossier de la vente de l'OM est désormais au second plan. Les jours passent et la fameuse officialisation se fait attendre, tout comme les preuves de la présence du Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite dans les coulisses de la Commanderie. S'il fait face aux moqueries sur les réseaux sociaux, Thibaud Vézirian n'affiche aucun doute concernant le sérieux de ses informations, même s'il avait estimé plusieurs fois ces dernières semaines que l'opération serait révélée avant le 1er juillet. Mais face à ses fidèles, TV est toujours aussi confiant sur ses informations au sujet de la vente du club par Frank McCourt.

L'OM est vendu, il rassure ceux qui ont des doutes

Dans son émission, Thibaud Vézirian ne voit aucune raison d'avoir des doutes sur l'information dont il parle depuis quatre ans. « Aujourd’hui, il y a tous les éléments qui montrent qu’on est dans un processus d’officialisation de cession, il n’y a aucun problème là-dessus (…) Maintenant, je ne suis pas responsable de ce type d’attente, de ces aléas comme je l’ai toujours dit. Aujourd’hui, la France a la tête dans ce marasme politique des législatives, pas besoin de se déchirer pour un sujet sur lequel vous et moi nous n’avons pas d’emprise. On ne va pas répondre éternellement, mais les choses avancent comme on l’a vu. L’officialisation doit arriver, j’ai toujours des confirmations, des gens qui me disent que c’est imminent. Cette semaine est clé, car ça devient urgent. Si d’ici au 10 juillet, on n’entend ni parler de l’OM ni des droits télé, il faut mettre la clé sous la porte et il n’y aura plus que huit clubs en Ligue 1 (…) Bien sûr que cela va arriver, mais même si j’avais montré le document de fusion-acquisition, on aurait dit que c’était un faux (...) je ne dis pas tout ce que je sais, mais tout va dans le même sens », a promis le grand spécialiste de la vente supposée de l'Olympique de Marseille.