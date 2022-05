Vente OM : Panique à bord, Thibaud Vézirian s’enfonce

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, l’insider Thibaud Vézirian affirme sur les réseaux sociaux que l’OM a été vendu à un fonds d’investissement saoudien.

Pour l’ancien chroniqueur de L’Equipe d’Estelle sur La Chaîne L’Equipe, la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à un fonds d’investissements saoudien ne fait absolument aucun doute. A travers plusieurs interventions sur les réseaux sociaux, Thibaud Vézirian a juré que la vente du club était d’ores et déjà bouclée et que de nouveaux dirigeants étaient aux commandes dans le plus grand des secrets. Une hypothèse que les supporters de l’Olympique de Marseille ont de plus en plus du mal à croire dans la mesure où le club phocéen n’a fait aucune annonce à ce sujet. Au contraire, Frank McCourt est régulièrement sorti du silence ces douze derniers mois afin de démentir sa volonté de vendre l’OM. Mais dans un nouveau live pour le compte @CMFootball, Thibaud Vézirian a tenté tant bien que mal de défendre sa théorie fumeuse.

Vente de l'OM, un brouillard plus épais que jamais

« Très clairement, et toutes les sources et les dossiers le montraient en février 2021, c’est un fonds d’investissement saoudien qui devait prendre la tête de l’Olympique de Marseille l’an dernier. En un an, je n’ai pas accédé à toutes les réunions et je ne crois pas tout connaître sur ce dossier loin de là. Mon enquête journalistique n’est absolument pas parfaite, ce n’est pas possible. Donc lors de l’officialisation, on peut s’attendre à des changements, à des modifications de pourcentage au niveau des acquéreurs. Ce serait étonnant en revanche que ce ne soit plus du tout le même pays ou les mêmes personnes » a lancé Thibaud Vézirian, qui ne semble même plus certain de l’identité et de la nationalité des futurs acquéreurs de l’Olympique de Marseille. Un témoignage très flou qui ne devrait pas convaincre tout le monde dans la cité phocéenne, où l’on croira une vente du club par Frank McCourt seulement lorsque celle-ci sera officielle.