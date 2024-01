Vente OM ‍: McCourt snobe Longoria, et lance un audit du club

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Cela continue de bouger à l'Olympique de Marseille, avec une étonnante rencontre ratée entre Longoria et McCourt aux Etats-Unis. En revanche, l'Américain n'a pas raté son club en commandant un audit précis des comptes.

La situation de l’Olympique de Marseille est toujours aussi floue, alors que la saison en cours ne parvient clairement pas à rassurer les supporters. Les performances sportives ne sont pas satisfaisantes, et l’effectif ne permet pas forcément de viser beaucoup plus haut. Les entraineurs défilent et Pablo Longoria continue de s’affoler à chaque mercato sans vraiment savoir sur quel pied danser. Toujours aussi actif, l’Espagnol multiplie les pistes et tente d’acheter et de vendre du mieux possible, avec toujours cette frénésie des transactions qui le caractérise. Et pourtant, les cordons de la bourse sont très resserrés par Frank McCourt ces derniers temps. Le propriétaire américain ne semble plus faire beaucoup d’efforts pour l’OM, et il n’a plus l’intention d’éponger les dettes éternellement.

Longoria s'enflamme tout seul avec la vente de Lodi

La preuve avec les derniers évènements de cette semaine. Pablo Longoria et Stéphane Tessier, les deux plus hauts dirigeants du club marseillais, se sont rendus aux Etats-Unis pour faire un point chez Frank McCourt. Cela a été présenté, selon les versions, comme un point trimestriel ou comme une façon de mettre en avant la belle vente de Renan Lodi. Selon Mathieu Grégoire de L’Equipe, le président espagnol a insisté pour annoncer en personne le départ du Brésilien pour 25 ME, même si la réalité des chiffres est beaucoup moins flatteuse. Problème, Frank McCourt n’était pas là, lui qui était à Davos pour d’autres affaires. Résultat, Longoria et Tessier ont simplement rencontré des représentants du businessman de Boston pour faire un point qui a donc du être très succinct.

Le journal sportif le précise, Frank McCourt a de toute façon fait passer des consignes très claires, à savoir que les finances du club étaient désormais surveillées de près. Au point de lancer, à la sauce américaine, un audit des risques sociaux, managériaux et financiers au sein de l’OM en fin d’année 2023 pour connaitre avec précision la situation. Autant de démarches qui encouragent forcément les adorateurs de la vente du club à penser que quelque chose se trame, entre départs dans l’organigramme et grosse restriction financière pour épurer les comptes. Et ce déplacement de Pablo Longoria sur la côté Est des USA sans rencontrer le « boss » a aussi de quoi interpeller.