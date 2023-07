Vente OM ‍: McCourt prêt à vendre aux Saoudiens fin 2023 ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour ceux qui pensent que la vente de l'Olympique de Marseille va se faire prochainement, il faut avoir le coeur bien accroché. Un scénario relativement rocambolesque est sorti des tiroirs ces derniers jours, repoussant à la fin de l'année le départ de Frank McCourt.

Netflix a déjà consacré une série, d’ailleurs très moyenne, à Marseille, mais la plateforme de VOD pourra en faire une nouvelle uniquement consacrée à la vente supposée de l’Olympique de Marseille. Tandis que la piste menant à CGA CGM a volé en éclats, les Saoudiens seraient désormais seuls en lice pour reprendre le club de Frank McCourt. Cependant, l’homme d’affaires américain a plusieurs fois dit et répété qu’il ne voulait pas céder l’OM, et que toutes ces rumeurs sur la vente étaient fausses. Néanmoins, nombreux sont ceux qui pensent que McCourt bluffe, et cette semaine, une brillante, mais très alambiquée théorie est sortie des réseaux sociaux où certains limiers se retrouvent.

McCourt veut des parkings et plus l'OM

Car un événement administratif a été remarqué du côté de Marseille, à savoir que le 24 juin dernier, la cité phocéenne a lancé un appel d’offres pour la gestion et l’exploitation du Parc Chanot pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2024. Les sociétés intéressées ayant jusqu’au 1er août prochain pour se faire connaître. A Marseille, le Parc Chanot est connu pour être un parc des expositions, mais aussi et même surtout le parking le plus proche et le plus grand pour se garer lorsqu’il y a des matchs au Vélodrome. Alors forcément, la relation avec Frank McCourt a vite été faite, car l'Américain est un spécialiste du genre.

Frank McCourt dément catégoriquement les rumeurs mensongères et délétères au sujet de la vente de l’OM. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2021

Ainsi, avant de racheter l'OM à Margarita Louis-Dreyfus, McCourt a souvent été considéré comme étant le roi du stationnement payant. C'est grâce aux recettes d'un gigantesque parking à Boston qu'il avait racheté les Dodgers, et même lorsqu'il a été contraint de vendre le club de baseball, il a conservé la gestion du parking qu'il avait développé autour du stade de Los Angeles. Ce qui lui rapporte plus de 13 millions d'euros par an. Alors, pour certains supporters, il est clair que Frank McCourt va postuler sur ce contrat du Parc Chanot et qu'ensuite, il vendra l'Olympique de Marseille, afin de prendre du cash grâce à ce parking formidablement bien placé. Selon Team Football, le site où collabore Thibaud Vézirian, McCourt a déjà envoyé un dossier à la mairie de Marseille dans le cadre de l'appel d'offres. S'il obtenait la gestion du Parc Chanot, alors il serait plus sensible aux offres venues d'Arabie Saoudite ou d'ailleurs. Pourquoi pas.