Vente OM ‍: McCourt n’a pas mis 550 millions d’euros ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Voilà huit ans que Frank McCout a racheté l'OM, et l'Américain est loué pour son investissement sans faille, faisant fi des rumeurs de rachat. Mais Thibaud Vézirian est venu redresser son bilan.

Le championnat reprend ce week-end et l’OM compte bien en profiter pour retrouver la marche avant et rappeler qu’il est un candidat crédible au podium cette saison. Il faut dire que Pablo Longoria a effectué un mercato très ambitieux, qui s’est poursuivi même en septembre avec le recrutement d’Adrien Rabiot. Pour rendre cela possible, Frank McCourt a continue à investir copieusement, quitte à remettre les finances dans le rouge dans une année sans Coupe d’Europe. Cela fait désormais 8 ans que l’Américain éponge les dettes du club, et la tendance ne devrait pas évoluer. De quoi provoquer une certaine admiration chez les fans marseillais, dont le regard a changé étant donnée la fidélité et surtout la capacité financière de McCourt.

L'OM sous McCourt, c'est pertes sur pertes

Mais sur le plan financier, la donne est différente et Thibaud Vézirian estime que le propriétaire de l’OM ne cesse d’invertir à perte dans le club provençal. C’est certes son problème, mais l’annonciateur de la vente du club à l’Arabie Saoudite depuis plus de 4 ans estime qu’absolument rien n’est maitrisé, et donc que l’OM ne grandit pas tant que ça. « Il n’y a pas de développement à long terme avec l’OM sous Frank McCourt. On nous dit que Frank McCourt a investi 550 millions d’euros sur 8 ans et que c’est énorme, surtout pour quelqu’un qui a une richesse estimée à un peu plus d’un milliard d’euros. Pas d’accord. Il n’a pas investi 550 millions d’euros pour mettre de l’argent pour développer le club. Il a englouti plus de 550 ME en 7-8 saisons, et ça c’est totalement différent pour un capitaine d’entreprise comme lui. C’est une anomalie totale », a déploré le journaliste d’Entrevue, pour qui l’OM ne va pas financièrement.

« La valeur de l’entreprise football, ce sont ses actifs et il n’y a pas de développement du club à long terme à ce sujet. Chaque année, il y a des pertes, c’est un déficit structurel. C’est un club qui a le plus d’encours de transfert, près de 100 ME, derrière le PSG. On est sur une masse salariale historiquement élevée, et ça continue d’investir alors qu’il n’y a pas de Coupe d’Europe et que les droits télé ont été divisés par trois. C’est quand même bizarre. Et au final, avec la revente du club, il ne fera aucune plus-value », a assuré T.V, toujours aussi persuadé que l’Arabie Saoudite prépare son arrivée à Marseille, mais que Frank McCourt n’en tirera aucun bénéfice sur l’ensemble de l’opération.