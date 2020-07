Vente OM : McCourt ferme le chapitre Ajroudi, il refuse de négocier !

Dans : OM.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ont décidé de faire la guerre à Frank McCourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a passé la vitesse supérieure.



Deux jours après avoir assigné en justice le duo Ajroudi - Boudjellal, l’homme d’affaires américain a définitivement refermé le chapitre de la Vente OM. Puisqu’au micro de l’AFP, Olivier de Vilmorin, l’avocat de McCourt, a confirmé que l’OM n’est pas à vendre, et encore moins pour laisser le club phocéen aux mains du Franco-Tunisien et de l'ancien président du RC Toulon. « Le club n'est pas à vendre. C’est une réponse formelle et définitive. Monsieur McCourt ne souhaite pas engager de discussions avec vos clients », a simplement lancé le clan McCourt au clan Ajroudi.

Une annonce claire et nette qui montre que le propriétaire de l’OM a tout simplement mis de côté le projet et la potentielle offre de rachat d’Ajroudi. Désormais, les supporters marseillais espèrent que ce feuilleton va se boucler dans le silence, car depuis quelques heures, Ajroudi et Boudjellal se sont servis de cette histoire pour taper sur McCourt et Eyraud... La réponse finale à tout cela pourrait toutefois tomber devant la justice, alors que l’Américain réclame 500 000 euros de dommages et intérêts à l'investisseur franco-tunisien... La suite au prochain épisode, même si cela pourrait ne pas arrêter Ajroudi, pour qui tout est à vendre à condition qu'on y mettre le prix, y compris l'OM.