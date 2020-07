OM : McCourt et Eyraud mentent, la riposte violente du clan Ajroudi !

Dans : OM.

Assigné en justice par l'OM, Mohamed Ajroudi ne baisse pas pavillon. Son avocat est même très remonté contre Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

Entre Mohamed Ajroudi et Frank McCourt, l’heure n’est plus aux éventuelles négociations pour un rachat de l’Olympique de Marseille. En assignant en justice le businessman franco-tunisien et Mourad Ajroudi, l’OM a décidé de croiser le fer devant les juges, McCourt et Eyraud étant persuadés que le duo voulait faire de la communication sur le dos du club phocéen, contribuant par tout cela à la déstabilisation de l’Olympique de Marseille. Mercredi, dans un communiqué, l’avocat d’Ajroudi a prévenu que son client allait se défendre de ces accusations. Et invité d’Azur TV, Maître Olivier Pardo est notamment revenu sur une partie du communiqué de l’OM, celle dans laquelle Marseille indique : « A aucun moment Monsieur McCourt n’a envisagé de céder sa participation dans Olympique de Marseille SASP à Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal. Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni Monsieur McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l'OM n’a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils. »

Pour l’avocat de Mohamed Ajroudi, tout cela est un pur mensonge. « Le principe des discussions de ce type c’est qu’elles doivent rester confidentiels au départ. Je lis dans l’assignation de l’OM qu’il n’y aurait aucun contact entre Monsieur Ajroudi et ses conseils, que ce soit la banque Wingate ou d’autres, je pense que c’est une contre-vérité. Je réserve ces éléments-là au tribunal judiciaire de Marseille qui est désormais saisi, mais je dis qu’il y a une contre-vérité de dire ce qui a été écrit », a indiqué Maître Pardo, qui pense pouvoir apporter les preuves que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont bien eu des contacts avec Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal afin de parler d’une vente possible de l’Olympique de Marseille.