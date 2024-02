Vente OM ‍: McCourt enfermé chez lui, c'est cadeau pour l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le divorce est de plus en plus proche entre Frank McCourt et le peuple marseillais, qui ne comprend pas le détachement de l'Américain avec l'OM. Une vente est demandée au plus vite.

Comme tout propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis Bernard Tapie, Frank McCourt est toujours la cible d’attaques à son encontre quand les résultats ne sont pas là. Ces dernières années, depuis la révolte de 2021 qui a mené au départ de Jacques-Henri Eyraud, le calme était plutôt revenu avec un Pablo Longoria aux commandes, un McCourt qui mettait la main à la poche, et des résultats corrects à défaut de retrouver le chemin des titres. Mais les différents départs d’entraineurs, le trading à volonté et la saison moyenne qui s’annonce pour le moment ont fini par lasser les supporters. Ces derniers se sont déjà emportés à l’encontre de leur président espagnol, et ciblent désormais de plus en plus fréquemment l’Américain à travers des banderoles, car McCourt ne vient plus au Stade Vélodrome cette saison.

Une situation qui est certainement mise en valeur par les rumeurs sur la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, annoncée comme certaine pour le mois de juin selon le journaliste Thibaud Vézirian, et qui place les suiveurs du club provençal sur les dents. Voir un état entier investir à Marseille pour redorer le blason du club et répondre à la domination impitoyable du PSG fait saliver même si pour le moment, le businessman de Boston n’a absolument jamais ouvert la porte. Néanmoins, son détachement agace au plus haut point, et Thierry Suavet, animateur d’une émission sur l’OM pour la radio locale France Mistral, résume ainsi la position des Marseillais par rapport à Frank McCourt.

Il faut un changement d'actionnaire à Marseille

« On voit depuis l’arrivée de Frank McCourt qu’il y a des relations de plus en plus tendues entre les supporters et le club. On se souvient tous de l’invasion du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus en 2021. Il faut un nouveau changement d’actionnaire. On ne le voit plus, on ne l’entend plus, il délègue énormément. Il est recroquevillé dans sa maison aux États-Unis et je pense qu’il est temps qu’il passe la main. Les crises se sont également succédé sous Pablo Longoria. Il a voulu instaurer une forme d’ubérisation du club, mais cette stratégie était vouée à l’échec. On a perdu des cadres qui dégageaient quelque chose auprès du public, comme Steve Mandanda, Dimitri Payet, Alexis Sanchez ou encore Mattéo Guendouzi. Ces joueurs représentaient l’état d’esprit des Marseillais », a ainsi souligné Thierry Suavet dans les colonnes de La Marseillaise. Une façon de souligner qu’il est désormais temps d’arrêter les frais pour le propriétaire de l’OM, qui n’a de toute façon plus vraiment d’intérêt pour le football français ni pour ses affaires en Provence, et peut même réaliser une bonne affaire financière en cas de vente.