OM : 15 cibles au mercato, Villas-Boas frappe fort !

Malgré les contraintes liées à sa situation financière, l’Olympique de Marseille prépare son recrutement avec l’entraîneur André Villas-Boas aux commandes. Et le Portugais ne manque pas d’idées pour renforcer son équipe.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Olympique de Marseille n’aborde pas le mercato estival dans les meilleures conditions. Pour commencer, les problèmes économiques du club phocéen ne sont un secret pour personne. Le vice-champion de France a pour objectif de récolter 60 millions d’euros sur le marché des transferts avant de pouvoir recruter.

Rappelons également que les Marseillais attendent toujours leur futur directeur du football qui sera notamment chargé de gérer les négociations. D’ici là, les clés ont été confiées à André Villas-Boas, qui avait déjà commencé à planifier ce mercato pendant son confinement au Portugal. Ainsi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est revenu avec de nombreuses idées de prêts ou de bonnes affaires présentées lors d’une réunion en visioconférence avec le président Jacques-Henri Eyraud et le propriétaire Frank McCourt la semaine dernière.

Une nouvelle piste à Lorient

Le journal L’Equipe parle d’une liste d’une quinzaine de noms pour trouver un défenseur central, un latéral gauche, un milieu axial et un attaquant capable d’évoluer sur les côtés. On retrouve donc certains dossiers déjà évoqués comme ceux de Mickaël Cuisance (20 ans), peu utilisé au Bayern Munich, de Paye Gueye (21 ans), dont la situation est incertaine à Watford, et du latéral gauche de Toulouse Mathieu Gonçalves (19 ans). A noter que le coach portugais s’intéresserait aussi au milieu lorientais Enzo Le Fée (20 ans) qui vient de prolonger jusqu’en 2024. Autant dire que le « head of football » sera vite occupé à son arrivée.