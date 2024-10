Vente OM ‍: Marseille n’intéresse plus l’Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Longtemps annoncée comme imminente, la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite semble désormais bien lointaine. Le Royaume du Golfe se désintéresse du football européen.

Ces derniers jours, la presse anglaise se penche sur la situation à Newcastle, où l’Arabie Saoudite avait promis des titres en Premier League et en Ligue des Champions, ce qui semble bien compliqué à envisager à l’heure actuelle. La faculté d’investissement des propriétaires saoudiens n’est pas remise en cause, mais c’est surtout la volonté de s’impliquer dans la réussite des Magpies qui est pointée du doigt. Dans un éditorial pour le Daily Mail, le journaliste Oliver Holt tente de résumer la situation, lui qui assure avoir eu accès à certaines conversations sur le réseau WhatsApp de la part de hauts dirigeants du Royaume du Golfe. Et le principal enseignement est que le fait d’invertir dans le football européen n’est plus du tout une priorité pour Mohammed Ben Salmane, le chef du pays, qui a ciblé d’autres angles d’attaque pour peser à l’international.

L'Arabie Saoudite mise sur le golf et la boxe

« Les Saoudiens n’ont pas perdu leur intérêt pour Newcastle, mais il y a des données qui ne sont pas rassurantes. Dans l’empire sportif saoudien, l’argent va désormais au projet de circuit de golf LIV, et à des investissements dans le monde de la boxe. Au tennis, les tournois suivis par l’Arabie Saoudite vont arriver au niveau des Grands Chelems en ce qui concerne le Prize-money. Et dans le football, l’Arabie Saoudite se concentre sur le développement de son propre championnat, et la Coupe du monde 2034 qu’ils vont organiser. Le but est de redorer l’image et de générer des revenus pour réduire sa dépendance au pétrole. Dès lors, Newcastle et le football européen tombent dans l’indifférence », a expliqué le journaliste alors que les supporters des Magpies déchantent en voyant les belles promesses s’envoler en l’air ces dernières semaines.

Même le projet de nouveau grand stade, de centre d’entraînement flambant neuf et de développement des infrastructures pour en faire parmi les plus modernes d’Europe n’avance quasiment pas. Un signe pour beaucoup que l’âge d’or de l’Arabie Saoudite dans le football européen est révolu. Une information à prendre en compte pour ceux qui voient encore en ce Royaume du Golfe un pays capable de faire changer de dimension l’OM en cas de rachat, même si l’intérêt pour Marseille n’a absolument jamais été confirmé à un quelconque niveau de gouvernement saoudien.