OM : Ntcham renvoyé au Celtic, Longoria sans pitié

Dans : OM.

Arrivé à l'Olympique de Marseille, contre l'avis d'André Villas-Boas, Olivier Ntcham va probablement repartir au Celtic après son prêt de six mois.

Sans le vouloir, Olivier Ntcham a provoqué la première étincelle qui a mis le feu à l’Olympique de Marseille et abouti à la révolution connue ces dernières semaines. Même si l’avenir d’André Villas-Boas à l’OM semblait devoir se terminer en juin prochain, la venue du joueur du Celtic a poussé AVB à démissionner, le coach portugais avouant au lendemain du dernier jour du mercato, qu’il ne voulait pas de Ntcham et qu’il se sentait bafoué par la décision prise par Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud de recruter le milieu de terrain français, lequel est prêté avec option d’achat à l’OM par le club écossais. Depuis, Villas-Boas est parti, mais Nasser Larguet et désormais Jorge Sampaoli ne semblent pas réellement accorder une énorme confiance en Ntcham. Il est vrai que ce dernier semble avoir encore du mal à tenir le rythme sur le plan physique, ce qui explique qu’il n’ait pas réellement eu l’occasion de jouer un match entier avec Marseille depuis qu’il a rejoint le club phocéen.

L'OM déjà fixé pour Ntcham ?

Et à priori, Olivier Ntcham pourrait bien ne pas réellement avoir l’occasion de s’installer à l’OM. Selon La Provence, du côté de Pablo Longoria, pour qui le joueur imposé à André Villas-Boas n’était qu’un plan B, et même C, on n’est pas loin d’avoir déjà tourné la page. « Longoria, qui a essuyé d’autres refus sur les dossiers Fulgini (Angers), Leris (Sampdoria) ou Majer (Dinamo Zagreb), s’est rabattu sur Olivier Ntcham, lequel est loin de donner satisfaction (doux euphémisme), alors que son prêt expire en juin et qu’un retour à la case Celtic Glasgow semble se dessiner en dépit de l’option d’achat qui accompagne ce prêt », annonce le quotidien régional, qui ne voit donc pas le président de l’Olympique de Marseille signer l’option d’achat de 5ME prévue dans l’accord de prêt paraphé avec le Celtic.