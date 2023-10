Vente OM ‍: Marseille fait peur, l’Arabie Saoudite hésite ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, il a beaucoup été question du contexte marseillais après les démissions de Marcelino et de Javier Ribalta. Et si cet environnement à l’OM était un frein à la venue d’un nouvel investisseur ?

Il y a trois semaines, les responsables des groupes de supporters de l'Olympique de Marseille ont mis une pression terrible à la direction lors d’une réunion au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Pablo Longoria a longuement hésité à jeter l’éponge avant de finalement jurer fidélité à Frank McCourt et de rester à son poste de président. L’entraîneur espagnol Marcelino a en revanche démissionné, tout comme Javier Ribalta, directeur du football, dont le départ a été officialisé mercredi par le club phocéen. Tout cet environnement est souvent évoqué à Marseille pour expliquer la durée de vie très courte des entraîneurs, les derniers en dates étant Jorge Sampaoli, Igor Tudor et donc Marcelino.

OM : Marcelino viré par les joueurs, la vérité éclate https://t.co/Q9killmElG — Foot01.com (@Foot01_com) October 12, 2023

Ce contexte est-il également un obstacle à la venue de nouveaux investisseurs ? La question mérite d’être posée, surtout en ce moment puisque les rumeurs d’un rachat du club par l’Arabie Saoudite défilent chaque jour. Au micro de RMC, Vincent Moscato a évoqué cette possibilité. Et pour l’ancien rugbyman, il est clair que le fameux contexte marseillais, avec une pression très forte des supporters, n’est pas favorable à la venue d’un pays comme l’Arabie Saoudite à Marseille. La comparaison avec le Qatar au PSG est implacable pour l’animateur du « Super Moscato Show » puisque rappelons que du côté de Paris, un ménage énorme avait été fait dans les tribunes par l’ex-président Robin Leproux avant le rachat par QSI.

Le contexte à l’OM néfaste à la venue de l’Arabie Saoudite ?

« Est-ce que l’environnement à Marseille n’est pas un obstacle pour des investisseurs de capitaux étrangers, pour un prochain président ? Quand on voit comme le Qatar investit au PSG, pourquoi l’Arabie Saoudite ou d’autres pays du Golfe et du Maghreb n’iraient pas à l’OM ? Surtout à Marseille ! C’est peut-être un obstacle. Marseille est un club extraordinaire en Europe, au bord de la Méditerranée, comme Naples, c’est quand même anormal que personne ne vienne à part un pauvre Américain » s’est interrogé Vincent Moscato au micro de RMC pour évoquer un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille. « Peut-être que c’est un obstacle à une vente du club mais peut-être pas » lui a répondu l’ancien joueur marseillais Eric Di Meco, qui semblait en savoir davantage que ce qu’il disait, restant mystérieux. Les supporters de l’OM de leur côté n’ont pas fini de suivre avec passion les prochaines rumeurs au sujet d’un potentiel rachat du club par l’Arabie Saoudite. En attendant, c’est bel et bien Frank McCourt et personne d’autre qui est aux manettes.