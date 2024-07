Vente OM ‍: Longoria et McCourt traités de menteurs

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM empile les recrutements prestigieux depuis le début du mercato, à commencer par celui de Roberto De Zerbi. Franck McCourt est accusé de mentir aux supporters.

Le 14 juillet est passé, et le « feu d’artifice » censé symboliser le rachat de l'Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens se fait singulièrement attendre. Au moment où l'OM a lancé les grandes manœuvres sur le marché des transferts avec déjà quelques belles prises de guerre, on pense évidemment à Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg, certains s'interrogent sur les raisons qui peuvent expliquer cette situation qui tranche radicalement avec les messages passés il y a quelques semaines, à savoir que Pablo Longoria devait faire des économies cette saison et que Frank McCourt allait resserrer les cordons de la bourse, lassé de toujours remettre au pot. Rien ne se passe comme prévu, sauf pour Thibaud Vézirian qui pense que justement le mercato 2024 de l'OM confirme que tout ce qu'il disait est vrai.

L'OM va dépenser encore 100ME au mercato

L'OM la joue comme le PSG, un journaliste de L'Equipe s'énerve https://t.co/TkPNBHATpA — Foot01.com (@Foot01_com) July 22, 2024

Pour le journaliste d'Entrevue, si aucune officialisation n'est intervenue, il est clair que les dirigeants de l'OM mentent aux supporters et ne veulent pas dire que Frank McCourt n'est plus le seul aux commandes du club phocéen. « Vu les pertes financières de l’Olympique de Marseille depuis huit ans, 700ME quand même, ce n’est pas moi qui le dit, c’est le bilan DNCG et c’est factuel. Il y a des gens qui sont impatients, des gens qui en ont marre, des gens qui en ont marre qu’on leur mente au nez et à la figure, et plein de gens qui veulent assister au feu d’artifice. Oui il y a des gens racistes qui ne veulent pas qu’un fonds étranger rachète le club, mais tant pis pour eux (...) Il faut encore cinq joueurs et la moyenne des achats sont à 15-20 millions d’euros, l’OM doit encore mettre 100 millions d’euros dans le mercato. Je ne suis pas en croisade, mais depuis que Pablo Longoria est là le club perd 30 à 40 millions d’euros par an. On se moque de vous, donc il y a des apports extérieurs », explique Thibaud Vézirian, qui est convaincu que la vérité éclatera au grand jour. Reste à savoir quand.