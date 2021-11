Vente OM : Le plan millimétré de McCourt dévoilé ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis de longs mois, l’Olympique de Marseille est associé de manière récurrente à l’Arabie Saoudite dans le cadre d’un éventuel rachat du club.

Après avoir mis le grappin sur Newcastle, les Saoudiens ont-ils l’intention d’investir en France et plus précisément à Marseille ? C’est le plan selon certains insiders, qui aiment faire courir la rumeur d’un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite. Toutefois, il n’y a pour l’instant rien à signaler à ce sujet selon Romain Molina, qui a évoqué le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille dans un Space sur Twitter en cette fin de semaine. S’il n’y a donc aucun contact entre l’Arabie Saoudite et Frank McCourt, le journaliste a confirmé que le propriétaire américain de Marseille avait bien l’intention de vendre son club à court terme. Son plan est néanmoins de remettre l’OM en Ligue des Champions afin de pouvoir vendre le club lorsque son prix sera au plus haut.

McCourt veut ramener l'OM en C1 avant de vendre

« L'OM, il faut le laisser en ligue des champions pour le vendre. Donc je n'ai toujours pas changé ma position depuis un an et demi. Mais voilà pourquoi les gens ils disaient, pourquoi l'OM a réinvesti cet été, c'est que le OM en a besoin économiquement. Parce que si tu veux que ton club soit attirant au niveau économique et obtenir une meilleure offre et bah tu as besoin de ça. C'est aussi simple que ça. Voilà, voilà ce que je peux dire, ne vous enflammez pas. Après je n'ai rien dit d'autre, c'est le plan qu'ils ont. Et ce qui est logique aussi parce que ton club, il faut qu'il soit le plus haut donc c'est normal et bonne chance évidemment à l'Olympique de Marseille à ce niveau-là » a jugé Romain Molina, pour qui Frank McCourt a donc réinvesti cet été dans le but de qualifier l’OM en Ligue des Champions et ensuite de vendre le club lorsque la valeur marchande de celui-ci explosera. Un plan millimétré de la part du patron de Marseille…