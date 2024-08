OM ‍: Longoria va perdre son bras de fer ‍!

Dans : OM.

Dès le début début du mercato, Pablo Longoria a placé plusieurs cadres de l’OM dans un loft. Ecartés du groupe et invités à trouver un nouveau club, les indésirables ne l’entendent pas de cette oreille.

En concertation avec le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, Pablo Longoria a fait des choix forts au début de l’été. Cadres de l’équipe la saison dernière, Pau Lopez, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Veretout ont été placés sur la liste des transferts. Le président de l’Olympique de Marseille a été plus loin en écartant les quatre joueurs du groupe professionnel. Envoyés en équipe réserve, ils sont plus que jamais invités à trouver un nouveau club. Pau Lopez a compris le message et va s’engager dans les prochaines heures en faveur de Gérone, lui qui a d’ores et déjà fait ses adieux aux supporters olympiens sur son compte Instagram.

Gigot, Mbemba et Veretout invendables ?

En revanche, ça ne mord pas (encore) en ce qui concerne Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Veretout. Et pour cause, les lofteurs bénéficient d’un salaire confortable à Marseille, et il ne sera pas si simple de s’en séparer. Pour Le Phocéen, la tendance est d’ailleurs à l’inquiétude du côté de la direction olympienne, où l’on redoute que les trois joueurs cités honorent leur dernière année de contrat, avec un salaire mirobolant et sans jouer une minute. « La situation des joueurs mis de côté (les "lofteurs") devient préoccupante. Bien que sur les hauteurs de la Commanderie, on tente de ne pas laisser transparaître le moindre doute quant à une issue positive, la confiance est de moins en moins évidente » écrit le média marseillais, qui s’inquiète de cette situation.

Résultat des courses, ce sont des joueurs sur qui Roberto De Zerbi comptait pour la rotation de son effectif qui pourraient être sacrifiés d’ici la fin du mercato pour renflouer les caisses. Les potentiels départs de Bamo Meïté et d’Amine Harit sont notamment évoqués, ainsi que celui d’Azzedine Ounahi. Le défenseur ivoirien a des touches en Premier League mais aussi en Ligue 1, où Rennes le suit. De son côté, le milieu offensif marocain suscite l'intérêt du Genoa et du Zénith Saint-Pétersbourg, mais lui aimerait rester à l'OM pour prouver sa valeur à Roberto De Zerbi. Même si les mouvements ont déjà été nombreux à Marseille depuis le début de l’été, cela devrait encore bouger. Jusqu’au 31 août, Pablo Longoria a bien l’intention de nous surprendre et surtout, le président marseillais n’a pas l’intention de perdre son bras de fer aussi facilement.