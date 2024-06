Vente OM ‍: Le communiqué qui enterre l’Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a choisi Roberto De Zerbi, et après 10 jours de flottement, le club provençal l'a fait savoir ouvertement. Le projet est sur le long terme, et ne laisse pas la place à une vente du club à l'Arabie Saoudite.

Après quelques jours de flottement, l’agitation s’empare de Marseille en ce début d’été. Le mercato s’active dans les deux sens, mais surtout, l’OM a enfin trouvé son nouvel entraineur. Roberto De Zerbi a trouvé un accord de principe après des avancées enfin marquantes dans les discussions pour en faire le nouveau technicien en chef du club marseillais. Cela tardait à se concrétiser, notamment parce que l’Italien possède un staff copieux, et que cela a pris beaucoup de temps à se finaliser à ce niveau. Tout n’est pas encore réglé, mais les choses sont suffisamment en bonne voie pour que l’accord soit annoncé par un communiqué officiel paru tardivement ce lundi soir.

De Zerbi arrive pour trois ans

Ce choix fort représente aussi la volonté de Pablo Longoria de relancer l’OM au moment où il vit une période difficile, sans Coupe d’Europe au programme cette saison. Malgré cela, le soutien populaire est toujours intact. Et celui de Frank McCourt également. Le fait que le propriétaire américain appuie la venue de Roberto De Zerbi, avec 6 millions d’euros à lâcher à Brighton, et un copieux salaire pour lui et ses nombreux adjoints, démontre que Frank McCourt a toujours l’intention de faire des gros efforts pour l’OM. Pour beaucoup d’observateurs, c’est la preuve finale que le rachat du club par l’Arabie Saoudite n’est pas sur le point de s’opérer, à moins de considérer que le Royaume du Golfe dirige toujours tout en sous-main depuis des années.

En tout cas, cette arrivée spectaculaire de De Zerbi épate, y compris les observateurs comme le journaliste d’Actu Marseille Jérémy Attali, qui se confie à BFM Marseille. Il tient à rappeler que l’entraîneur italien arrive sur la durée et main dans la main avec Pablo Longoria, ce qui écarte forcément tout tremblement de terrain au niveau de la vente de l’OM. « C’est un entraineur avec une aura. Il choisit plus Marseille que la Ligue 1. C’est certainement une volonté de s’inscrire sur la durée, ce qui a été un point important dans les discussions avec Pablo Longoria », a livré l’intervenant de BFM, pour qui cet engagement sur trois ans balaye toute idée d’une vente imminente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Cela va en tout cas permettre à Marseille de se projeter sur la saison à venir, même si cela reste encore flou. La preuve, la reprise prévue le 1er juillet a été repoussé à une date encore non définie.