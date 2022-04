Vente OM : La réponse limpide d'une légende

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM, certains l'annoncent tous les 15 jours mais la réalité est tenace, et le club olympien n'est pas à vendre, affirme une légende du club.

Un peu de stabilité avec Pablo Longoria, des résultats corrects avec toujours la possibilité de finir sur le podium en fin de saison, une campagne européenne décevante mais qui peut se terminer par une belle aventure en C4, l’OM connait enfin une période de répit en ce qui concerne son agitation permanente. Le nouveau président y est pour beaucoup, et son activité dans tous les domaines, y compris au mercato, plait aux supporters. Cette paix des braves permet à Jorge Sampaoli de travailler en toute sérénité, même si la saison n’est jamais un longue fleuve tranquille à Marseille. Néanmoins, le dossier de la vente de l’OM n’a pas été remis sur le devant de la table depuis quelques semaines, voire plus. Si quelques informateurs à tendance prophétistes assurent que tout est déjà bouclé, ce serait alors la vente à rallonge la plus longue de l’histoire, puisqu’elle est désormais annoncée depuis plus d’un an. En interne, Frank McCourt a déjà pris la parole à ce sujet, tout comme Pablo Longoria, pour balayer les rumeurs d’un rachat par des fonds d’Arabie Saoudite.

Non, l'OM n'est pas à vendre

Un nouvel écho en ce sens est venu de Marseille, de la part d’un joueur historique. Interrogé sur TF1, Basile Boli, qui connait les arcanes du club phocéen, a confirmé qu’il n’y avait aucun projet de vente de l’OM sur la table. « Non le club marseillais n'est pas à vendre », a expliqué le légendaire buteur du 26 mai 1993, dont les paroles ont été vues comme une confirmation des affirmations de la direction. Il faut dire que l’ancien défenseur est un ambassadeur du club, qui était aussi venu à la rescousse il y a un peu plus d’un an quand l’OM traversait une grosse crise avec les supporters et sa direction. Il faisait partie des figures qui réclamaient la présence au sein du club de plus d’anciens joueurs du club, et avait obtenu gain de cause avec ce poste d’ambassadeur. Même s’il essaye de garder une certaine liberté de parole, ce n’es pas de Basile Boli que viendra le scoop de la vente de l’OM, si jamais elle devait avoir lieu un jour.